Alman Başsavcı’nın Türkiye ziyareti: Herhangi bir taviz vermediğine dair güvence verdi

Duyurulmayan ziyaret eleştirilere neden oldu ve bu görüşmeler Alman insan hakları kuruluşları tarafından tepki çekti. Yıllık basın resepsiyonunda Frank’ın, Alman insan hakları kuruluşlarına ‘Türkiye’ye taviz vermedim’ güvencesi verdiği belirtildi.







HUKUK VE İNSAN HAKLARI VURGUSU

Frank’ın ‘Herhangi taviz vermedik güvencesi’ Türkiye’nin iade talepleriyle ilgili Almanya’nın şuana kadar olan yaklaşımının değişmediği şeklinde yorumlandı.





ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMENİN DETAYINI VERMEDİ

Türk yargı temsilcileriyle yapılan görüşmelerde ağırlıklı olarak, temyiz yasası gibi ceza adaleti sisteminin işleyişi ele alındığını ifade eden Frank, Erdoğan ile yapılan görüşmelerin içeriğine ilişkin herhangi bir ayrıntı vermedi.





AKP HÜKUMETİNİN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ

Basın resepsiyonunun öncesinde, Frankfurter Rundschau‘nun haberine göre Uluslararası İnsan Hakları Derneği (IGFM) yönetim kurulu sözcüsü Martin Lessenthin ziyaretlerle ilgili eleştirilerde bulunmuştu: “Bu özel ziyaretler halktan saklanmamalı, çünkü AKP hükümeti ciddi insan hakları ihlallerinden sorumludur.”





“TAVİZ VERİLİP VERİLMEDİĞİ AÇIKLANMALI”

Tehdit Altındaki Halklar Derneği’nin (GfbV) Ortadoğu danışmanı Kamal Sido da “Alman Başsavcı’nın Türkiye ziyaretinden sivil toplum haberdar edilmeliydi. Alman Başsavcısı, Türkiye’nin başsavcısının daveti üzerine Türkiye’ye gitti ve Erdoğan ile de bir görüşme yapıldı. İnsan hakları aktivisti, federal hükümetten Türkiye’ye taviz verilip verilmediği ve ne gibi tavizler verildiği konusunda bilgi talep ediyoruz” diyerek eleştirilere katılmıştı.





‘129 KİŞİLİK BİR LİSTE VERDİLER’ İDDİASI

Yandaş Yeni Şafak’ın haberine göre AKP Hükumeti Almanya’dan 129 olmak üzere, AB ülkelerinden toplamda 406 kişinin iadesini talep ediyor. İddiaya göre Frank’a ziyareti sırasında 129 kişinin yer aldığı bir liste verildi. Bu kişilerin Türkiye’den ayrılmak zorunda kalan Hizmet Hareketi mensupları olduğu belirtiliyor.