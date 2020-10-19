Boykota süpermarket zincirleri de katıldı

Sözcü’nün Reuters’dan aktardığı habere göre, Suudi Arabistan'ın en büyük süpermarket zincirleri de Türkiye'den ithal edilen mallara yönelik boykota katıldı.







Suudi Arabistan’da Othaim Markets, Danube Supermarkets, Tamimi Markets ve Panda Retail Company, mevcut stoklar satıldıktan sonra Türk mallarını stokta bulundurmayı durduracaklarını duyurdu.





Othaim Markets şirketi Twitter hesabında yaptığı açıklamada, “Liderlerimiz, hükümetimiz ve güvenliğimiz kırmızı çizgi ve zarar görmeyi kabul etmiyorlar” dedi.





Suudi Arabistan hükümetinin medya ofisi, yetkililerin Türk mallarına herhangi bir kısıtlama getirmediğini söyledi.





Ancak, Türk mallarının ithalatına yönelik gayri resmi bir boykot sırasında, geçen hafta başkent Riyad’daki bazı perakende mağazalarında müşterilerin Türk mallarını satın almamaları yönünde uyarılar görüldü.





Suudi Arabistan’da Türk mallarına yönelik boykot, Suudi Arabistan Ticaret Odaları Başkanı Ajlan al-Ajlan’ın sosyal medya hesabından yaptığı çağrı ile yayılmaya başlamıştı.