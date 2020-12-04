Samanyolu Haber /Dünya / Brexit belirsizliği Türkiye için büyük bir sorun /04 Aralık 2020 19:56

Brexit belirsizliği Türkiye için büyük bir sorun

İngiltere, 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılıyor ancak tarafların ayrılık sonrası kuracağı ilişkinin içeriğinin belirsizliği, Türkiye için de sorun teşkil ediyor.

SHABER3.COM

Taraflar bu yeni ilişki türü konusunda müzakerelere devam etse de henüz bir anlaşmaya varılabilmiş değil. Amerika'nın Sesi'nin haberine göre, İngiltere, Almanya'dan sonra ikinci önemli ticari ortak ve bu ticaretin sürdürülmesi büyük önem taşıyor.

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, iki ülke arasındaki ilişkilerle ilgili, "Özellikle otomotiv, makine ve tekstil gibi sektörlerin önemli ihracatı olduğunu biliyoruz. Son rakamlara göre iki ülke arasında ticaret hacmi 16,3 milyar dolar olmuş ve bunun 11,2 milyar doları Türkiye’nin yaptığı ihracattan oluşuyor. Türkiye’nin ticaretinde sürekli fazla kaydettiği bir ülke olarak Birleşik Krallık ile ticaretimizin artarak devam etmesi büyük önem taşıyor" yorumunu yaptı.

Ankara'nın Londra ile imzalayacağı bir ticaret anlaşması ile ekonomik açıdan kayba uğramamasının mümkün olabileceğini dile getiren Zeytinoğlu şunları söyledi:

"Birleşik Krallık bu süreç içinde AB ile anlaşma imzalarsa, Ankara’nın da Londra ile bir serbest ticaret anlaşması imzalayarak, ticari kayba uğramaması mümkün olabilecek. Ancak Brexit’in anlaşmasız gerçekleşmesi halinde, yani ‘hard Brexit’ dediğimiz olayın gerçekleşmesi halinde, Türkiye’nin Birleşik Krallık ile ticari ilişkileri de belirsiz bir duruma girmiş olacak. Gümrük Birliği yükümlülükleri uyarınca Türkiye’nin AB ticaret politikası ve ortak gümrük tarifesini uygulaması gerekiyor.

AB’nin ticaret anlaşması imzalamadığı bir ülke ile Türkiye’nin bir serbest ticaret anlaşması imzalaması Gümrük Birliği’ne aykırı bir durum oluşturabilir. Öte yandan Türkiye böyle bir serbest ticaret anlaşması imzalamazsa Birleşik Krallık ile ticaret hacmi azalabilir. Ticari engellerle karşılaşabilir. Bu durum da önemli bir ikilem oluşturacak ve ticari kayıplara yol açacak."

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Brexit belirsizliği Türkiye için büyük bir sorun Sonraki Haber >>

AKP'li teyze hükümete böyle tepki gösterdi

AKP'li teyze hükümete böyle tepki gösterdi

COVID-19 tedavisi gören Hüseyin Yağmur Hoca'dan mesaj var

COVID-19 tedavisi gören Hüseyin Yağmur Hoca'dan mesaj var

Covid-19 kapalı alanlarda nasıl yayılır

Covid-19 kapalı alanlarda nasıl yayılır

Kızgın doktor galeriyi dağıttı

Kızgın doktor galeriyi dağıttı

'Havalimanındaki sahra hastanesine 20 bin dolara dışardan özel hasta getiriliyor'

'Havalimanındaki sahra hastanesine 20 bin dolara dışardan özel hasta getiriliyor'

"Cem Yılmaz gibi adamdım, Küçük Emrah'a döndüm"

Viyana Büyükelçisi Ceyhun, Yeşiller Partisi milletvekili Berivan Aslan'ı yok saydı

Viyana Büyükelçisi Ceyhun, Yeşiller Partisi milletvekili Berivan Aslan'ı yok saydı

Yayında çileden çıktı: Beyinsiz ahmaklar sürüsü, seyretmeyin aptallar!

Yayında çileden çıktı: Beyinsiz ahmaklar sürüsü, seyretmeyin aptallar!

Devletin ordusu Katar’a satılmış" dedi, stüdyo karıştı

Devletin ordusu Katar’a satılmış

144 katlı binayı patlayıcılarla 10 saniye içinde böyle yıktılar

144 katlı binayı patlayıcılarla 10 saniye içinde böyle yıktılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:29:04