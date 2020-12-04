Brexit belirsizliği Türkiye için büyük bir sorun

Taraflar bu yeni ilişki türü konusunda müzakerelere devam etse de henüz bir anlaşmaya varılabilmiş değil. Amerika'nın Sesi'nin haberine göre, İngiltere, Almanya'dan sonra ikinci önemli ticari ortak ve bu ticaretin sürdürülmesi büyük önem taşıyor.





İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, iki ülke arasındaki ilişkilerle ilgili, "Özellikle otomotiv, makine ve tekstil gibi sektörlerin önemli ihracatı olduğunu biliyoruz. Son rakamlara göre iki ülke arasında ticaret hacmi 16,3 milyar dolar olmuş ve bunun 11,2 milyar doları Türkiye’nin yaptığı ihracattan oluşuyor. Türkiye’nin ticaretinde sürekli fazla kaydettiği bir ülke olarak Birleşik Krallık ile ticaretimizin artarak devam etmesi büyük önem taşıyor" yorumunu yaptı.





Ankara'nın Londra ile imzalayacağı bir ticaret anlaşması ile ekonomik açıdan kayba uğramamasının mümkün olabileceğini dile getiren Zeytinoğlu şunları söyledi:





"Birleşik Krallık bu süreç içinde AB ile anlaşma imzalarsa, Ankara’nın da Londra ile bir serbest ticaret anlaşması imzalayarak, ticari kayba uğramaması mümkün olabilecek. Ancak Brexit’in anlaşmasız gerçekleşmesi halinde, yani ‘hard Brexit’ dediğimiz olayın gerçekleşmesi halinde, Türkiye’nin Birleşik Krallık ile ticari ilişkileri de belirsiz bir duruma girmiş olacak. Gümrük Birliği yükümlülükleri uyarınca Türkiye’nin AB ticaret politikası ve ortak gümrük tarifesini uygulaması gerekiyor.





AB’nin ticaret anlaşması imzalamadığı bir ülke ile Türkiye’nin bir serbest ticaret anlaşması imzalaması Gümrük Birliği’ne aykırı bir durum oluşturabilir. Öte yandan Türkiye böyle bir serbest ticaret anlaşması imzalamazsa Birleşik Krallık ile ticaret hacmi azalabilir. Ticari engellerle karşılaşabilir. Bu durum da önemli bir ikilem oluşturacak ve ticari kayıplara yol açacak."



