Brezilya’da sel felaketi; en az 39 ölü

TR724'te yer alan habere göre Brezilya’nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyalet hükümetine göre, 80 şehir felaketten etkilendi. 2 bin 300 kişi evsiz kaldı, 3 bin 900 insan yer değiştirmek zorunda kaldı. Eyalet başkanı, olayı şimdiye kadar eyalette yaşanan en kötü doğal afet olarak nitelendirdi. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, eyalet yönetimine destek konusunda ellerinden geleni yapacaklarını açıkladı.



Şubat ayında Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinde sel ve toprak kaymalarından kaynaklı 40 kişi hayatını kaybetmişti.