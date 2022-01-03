Samanyolu Haber /Gündem / Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hastaneye kaldırıldı /03 Ocak 2022 14:43

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hastaneye kaldırıldı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, olası bağırsak tıkanıklığı nedeniyle acilen hastaneye kaldırıldı.

SHABER3.COM

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, sabahın erken saatlerinde hastaneye kaldırıldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre Bolsonaro, karın ağrısı ve bağırsak tıkanıklığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Bolsonaro'nun doktoru Antonio Luiz Macedo, ameliyatın gerekli olup olmadığını anlamak için muayenenin gerektiğini söyledi.

Yıl sonu tatili için Brezilya'nın güneyindeki Santa Catarina'da bulunan Bolsonaro, hastalanmasının ardından Sao Paulo'ya getirildi.

Brezilya televizyonu Globo, Bolsonaro'nun başkanlık uçağından inip hastanaye götürüldüğü anları paylaştı.

Bolsonaro, geçtiğimiz kasım ayında da karın ağrısı şikayeti ile hastaneye kaldırılmıştı. 2018'de seçim kampanyasında bıçaklandığından beri beri birkaç kez hastaneye kaldırıldı.
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