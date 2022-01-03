"AKP sebep, yüksek enflasyon sonuçtur"

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) yüzde 36,08'lik enflasyon muhalefet cephesinde tepkiye sebep oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, “Makyajladıkları rakamlarda bile üretici enflasyonu yüzde 80’e dayanmış. Ey Saraydaki ekonomi dehası, dokunduğun her şeyi eline yüzüne bulaştırdın!” dedi.





Paylaşımında metal sanayicilerine de seslenen Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu, “Emekçilere %17 zam teklif etmişsiniz. Bu TÜİK’ten bile beter teklifinizi not ettik” ifadelerini kullandı.





Kılıçdaroğlu, paylaşımında şöyle dedi:





“TÜİK yıllık tüketici enflasyonunu yüzde 36,08 seviyesinde ilan etti. Makyajladıkları rakamlarda bile üretici enflasyonu yüzde 80’e dayanmış. Bu daha az üretim, daha fazla hayat pahalılığı demek. Ey Saraydaki ekonomi dehası, dokunduğun her şeyi eline yüzüne bulaştırdın!”







“Bu arada metal sanayicileri, emekçilere %17 zam teklif etmişsiniz. Bu TÜİK’ten bile beter teklifinizi not ettik. Köleniz değildir emekçiler, bu gayriciddi tavrınızdan hemen vazgeçin ve emekçilerin alın terlerinin karşılığını verin. Pazarlıkları yakından izliyoruz, bilginiz olsun”













Sosyal medya hesabından TÜİK'e tepki gösteren Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ise, “İktidarın sebep olduğu yıkımı artık TÜİK bile perdeleyemiyor” ifadesini kullandı.





‘YIKIMI TÜİK BİLE PERDELEYEMİYOR’

TÜİK verilerinin “sipariş usulü” olduğunu kaydeden Karamollaoğlu, “İktidarın sebep olduğu yıkımı artık TÜİK bile perdeleyemiyor! TÜİK’in sipariş usulü hazırladığı verilere göre dahi; 20 yılın en yüksek enflasyonunu gördük” dedi.



‘AK PARTİ SEBEP, YÜKSEK ENFLASYON SONUÇTUR’

“İktidarın 85 milyon üzerinde yaptığı ekonomi deneyi, ülkemizi uçuruma sürüklüyor!” diyen Karamollaoğlu, “Bu akıl dışı ekonomik deney bir kez daha göstermiştir ki; Ak Parti sebep, yüksek enflasyon sonuçtur!” yorumunda bulundu.





TÜİK’in aralık ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endeksleri verilerine göre; Aralık ayında bazda yüzde 13,58 artarken, yıllık enflasyon yüzde 21,31’den yüzde 36,08’e yükseldi.















