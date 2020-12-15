Brezilya'dan Çin aşısı ile ilgili olumsuz rapor

Buna karşın Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, bugün yaptığı açıklamada, ülkesinin aşının güvenliği ve etkinliği konusuna büyük önem verdiğini dile getirdi.





Çin’de acil kullanım onayı kapsamında on binlerce kişi Sinovac aşısını oldu. Aşılar, Temmuz ayında yapılmaya başlandı. Ancak Çin’in Ulusal Sağlık Komisyonu, acil kullanım onayının hangi kriterlere göre verildiğine dair verileri paylaşmadı ve bu konuda soruları da yanıtsız bıraktı.





Sinovac yetkilisi de bu konudaki sorulara yanıt vermezken Ekim ayında yapılan bir konferansı hatırlattı ve burada, Çin Sağlık Bakanlığı yetkililerinin, aşıya kullanım onayını çok sıkı denetimlerin ardından verdiklerini söylediğini hatırlattı.





Aynı yetkili aşının FAZ 1 ve FAZ 2 denemelerinin de son derece başarılı olduğunu dile getirdi.





CoronaVac isimli aşının FAZ 3 denemeleri Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde yapılmaya devam ediyor. Aşının Brezilya'daki denemelerine ait sonuçların 23 Aralık’ta açıklanacağı belirtiliyor.





Öte yandan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun aşıya karşı olduğu ve kendisinin de aşı yaptırmayacağını söylediği biliniyor. Dolayısıyla Anvisa’nın açıklamasının politik bir yanı olup olmadığı da tartışma konusu. Çünkü Anvisa’nın onay vermemesi durumunda Bolsonaro’ya karşı çıkan ve aşıyı destekleyen Sao Paolo gibi bölgelerde aşı yapılmaya başlanamayacak.