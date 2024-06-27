Samanyolu Haber /Gündem / BRICS’e üyelik sınırlaması Türkiye’ye bir mesaj mı? /27 Haziran 2024 11:22

BRICS’e üyelik sınırlaması Türkiye’ye bir mesaj mı?

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BRICS ülkelerinin ezici çoğunlukla, yeni ülkelerin birliğe katılması konusuna "ara verme" kararı aldığını söyledi.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin'de yaptığı görüşmelerde Türkiye'nin BRICS'e katılmak istediğini ve bu organizasyonun AB'ye karşı iyi bir alternatif olabileceğini söylemişti. 

Fidan, ayrıca AB ile Gümrük Birliği'ne sahip Türkiye'nin BRICS gibi farklı platformlarda çeşitli ortaklarla yeni işbirliği fırsatlarını aramaya devam ettiğini kaydederek, Rusya'da düzenlenen BRICS toplantısına da katılmıştı.

Dışişleri Bakanı Fidan’ın Nijniy Novgorod şehrinde yapılan zirvede Türkiye’nin üyelik konusundaki tercihini yine dillendirmişti.

Moskova’dan üyelik sınırlama açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BRICS ülkelerinin ezici çoğunlukla, yeni ülkelerin birliğe katılması konusuna "ara verme" kararı aldığını söyledi. Aynı zamanda BRICS, tam üyelik öncesi aday ülkeler için yeni bir ortaklık statüsü protokolü hazırlıyor. Bundan böyle aday ülkeler belirli bir süre ortaklık statüsünde örgütle ilişkilerini düzenleyecek.

Lavrov, BRICS’e yeni katılan üyelerin entegrasyonunun ‘sindirilmesi' amacıyla yeni üyelerin örgüte katılımına ara verilmesine karar verildiğini" söyledi.

BRICS başlangıçta Rusya, Brezilya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'yı içeriyordu. 1 Ocak 2024'te Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve BAE örgüte katıldı.

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, aralarında Tayland ve Malezya'nın da bulunduğu 30'dan fazla ülkenin BRICS'e katılmak için başvuruda bulunduğunu söyledi. Bu listede Türkiye’de bulunuyor.

Moskova’nın üyelik konusunda sınırlama getiren bu açıklamasının Ankara’nın yoğun talebi üzerine gelmesi dikkat çekici.
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