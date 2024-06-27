İmamoğlu'na yakın isimlerden 'Kılıçdaroğlu' iddialarına cevap

“26 Haziran’da bir yemek var diye uydurdular. Delinin biri kuyuya taş attı ve tartışma yaşanıyor. Bir de İmamoğlu-Kılıçdaroğlu ittifakı diye bir şey uydurdular. Şurası çok net: İmamoğlu, İBB Başkanı; Özgür Özel de genel başkan ve bu böyle devam eder. Deli saçması bunlar.”





İmamoğlu ise dün, Kılıçdaroğlu ile randevu tarihi kesildi yönündeki haberler için, "Bu heyecanı anlamıyorum. CHP'yi rahatsız eden bu heyecan. Özgür Özel ile ya da Kemal Kılıçdaroğlu ile buluşmak normal bir şey. Çay kahve içer, sohbet ederiz. Lütfen bunu bu kadar merak etmeyin. Buluşma zamanı geldiğinde olur, bir hafta sonra olur, bu konuda acelemiz yok. Asıl önemli olan vatandaşlarımızın ekonomik durumu, onların yaşadığı sorunlar” yanıtını vermişti.





Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bayramlaşmıştı.Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu ikilisinin bayramlaşmasının ardından birçok kulis haber gündeme gelmişti.Bunlardan biri de İmamoğlu-Kılıçdaroğlu ittifakının yaşanacağı yönündeydi.Sözcü’den Aytunç Erkin’e konuşan Kılıçdaroğlu, “Bu tartışmaların içine girmek istemiyorum Aytunç Bey. Evet, Ekrem Bey'le bayramda konuştuk ve bayramlaştık. O kadardı. Bu kulisler nereden ve nasıl çıkıyor anlamakta güçlük çekiyorum” cevabını vermişti.Ekrem İmamoğlu’nun yorumu ise şöyle olmuştu:“Sayın önceki dönem genel başkanımızla bayramlaştığımız esnada ‘Ben artık Ankara’ya da geliyorum, muhtemelen daha sık geleceğim, Türkiye Belediyeler Birliği görevimden ötürü ve geldiğimiz bu esnada da olabilir ise bir yemekte sohbet etmeyi arzu ederim’ dedim kendisine. O da ‘memnuniyetle’ dedi ama net olarak şu tarih bu tarih yok. Bunun farklı şekillerde basına yansıması, tarihin hatta gündemin, içeriğinin aktarılması ya da birilerinin bunu bir şekilde çattır çutur farklı anlamlara çekerek yazmasını hayretle izliyorum.”İmamoğlu’nun bu sözleri sonrası ise Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu ile 26 Haziran'da görüşeceği yönünde haberler çıkmıştı.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşen Kılıçdaroğlu, söz konusu haberler için, “Onların hepsi asparagas. Böyle bir şey yok. Böyle bir olay olduğunda Sayın Başkan arar geleceği günü belirtir. Ona göre önceden konuşuruz. Benim programım, onun programının uygun olması lazım. O çerçevede oturup konuşuruz. Yemeğimizi de yeriz. Bayramlaştı” demişti.Aytunç Erkin’e konuşan İmamoğlu’na yakın cenahlar ise çıkan iddialara şu yanıtı verdi:4-5 Kasım 2023'te yapılan CHP Kurultayı'nın ardından Türkiye'nin köklü partisinde genel başkanlık koltuğuna Özgür Özel geçmişti.Kurultay'da Özel'i desteklediği söylenen İmamoğlu için Kılıçdaroğlu ile arasının bozulduğu da söyleniyordu.Ayrıca 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerindeki yenilgi sonrası İmamoğlu, partisinde değişim yaşanması gerektiğini düşünenler arasındaydı.