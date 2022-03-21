"Bu 3. Dünya Savaşı'nın başladığı anlamına gelir"

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısı devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de yeni açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.





Putin ile görüşmesinin önemine vurgu yalan Ukraynalı lider, "Putin ile görüşme imkanına sahip olmak için herhangi bir formatı, herhangi bir şansı kullanmamız gerektiğini düşünüyorum ancak bu girişimler başarısız olursa bu bir üçüncü dünya savaşının başladığı anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

Evrensel'de yer alan habere göre CNN'e konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin ile müzakereye hazır olduğunu söyleyerek, “Son iki yıldır hazırdım. Müzakereler olmadan bu savaşı bitiremeyeceğimizi düşünüyorum” dedi. CNN'e konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin ile müzakereye hazır olduğunu söyleyerek, “Son iki yıldır hazırdım. Müzakereler olmadan bu savaşı bitiremeyeceğimizi düşünüyorum” dedi.

Zelenskiy, "Rus güçleri bizi yok etmeye, öldürmeye geldi. Rusya'ya karşı güçlü bir karşılık vererek halkımızın ve ordumuzun onurunu gösterebiliriz ama ne yazık ki onurumuz canları kurtaramayacak. Dolayısıyla Putin ile görüşme imkanına sahip olmak için herhangi bir formatı, herhangi bir şansı kullanmamız gerektiğini düşünüyorum ancak bu girişimler başarısız olursa bu bir üçüncü dünya savaşının başladığı anlamına gelir" ifadelerini kullandı.