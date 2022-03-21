Samanyolu Haber /Dünya / "Bu 3. Dünya Savaşı'nın başladığı anlamına gelir" /21 Mart 2022 00:11

"Bu 3. Dünya Savaşı'nın başladığı anlamına gelir"

Amerikan televiyzon kanalı CNN'e bir demeç veren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den düşündüren bir açıklama geldi. Putin ile bir görüşme yapmadan savaşın sona ermeyeceğini ifade eden Zelenski, Dolayısıyla Putin ile görüşme imkanına sahip olmak için herhangi bir formatı, herhangi bir şansı kullanmamız gerektiğini düşünüyorum ancak bu girişimler başarısız olursa bu bir üçüncü dünya savaşının başladığı anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

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Rusya yönetiminin Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısı devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de yeni açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.

Putin ile görüşmesinin önemine vurgu yalan Ukraynalı lider, "Putin ile görüşme imkanına sahip olmak için herhangi bir formatı, herhangi bir şansı kullanmamız gerektiğini düşünüyorum ancak bu girişimler başarısız olursa bu bir üçüncü dünya savaşının başladığı anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

Evrensel'de yer alan habere göre CNN'e konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin ile müzakereye hazır olduğunu söyleyerek, “Son iki yıldır hazırdım. Müzakereler olmadan bu savaşı bitiremeyeceğimizi düşünüyorum” dedi.

Zelenskiy, "Rus güçleri bizi yok etmeye, öldürmeye geldi. Rusya'ya karşı güçlü bir karşılık vererek halkımızın ve ordumuzun onurunu gösterebiliriz ama ne yazık ki onurumuz canları kurtaramayacak. Dolayısıyla Putin ile görüşme imkanına sahip olmak için herhangi bir formatı, herhangi bir şansı kullanmamız gerektiğini düşünüyorum ancak bu girişimler başarısız olursa bu bir üçüncü dünya savaşının başladığı anlamına gelir" ifadelerini kullandı.
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