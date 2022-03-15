"Bu, AKP kurulduğunda olsaydı, AKP seçime giremezdi"

"BU, AKP KURULDUĞUNDA OLSAYDI, AKP SEÇİME GİREMEZDİ"





AKP ve MHP'nin uzun süredir üstünde çalıştığı ve seçim barajını yüzde 7'ye düşürecek düzenlemenin de yer aldığı Seçim Kanunu teklifi Meclis'e geldi.söz konusu düzenlemeyi Halk TV yayınında değerlendiren Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "Bu, 'artık oyları' kendi hesaplarına göre Cumhur İttifakı tarafından değerlendirilmesi anlamına gelecek" dedi.Teklifi, 'haksız yere ek vekillik kazanma arayışı' olarak değerlendiren Baş, şöyle konuştu:"Aşağı yukarı 2 yıldır bu seçim kanunu konuşuluyor ve ilk günden bu yana hep şunu soruyoruz; 'Ne amaçlıyor iktidar buradan?' Ben daha önce katıldığım programlarda şunu söylemiştim, AKP-MHP bunu arıyor: 'Daha az oy alsak bile, Meclis'te daha fazla sandalye alabilir miyiz?' Ve görüldüğü üzere ittifakın oylarının, ittifak partilerine yaramaması için bir formülasyon geliştirmişler.""Ortada seçim kanunu ve siyasi partiler kanunu değişikliği var. Normalde demokratikleşme beklenir. Daha eşitlikçi bir kanuna doğru gitmek beklenir. Gerçekten bu kadar saçma olabilir" diyen Baş, "Yeni düzenlemede diyor ki, 'Herhangi bir parti iki defa kongresini yapmasa bile seçime girebilir.' Bu, partilerin antidemokratik karakterinin iyice güçlendirilmesi demektir. Çünkü partilerin kongleri demokrasidir" sözlerini kullandı.Yeni düzenlemeye göre seçimlere katılabilmek için Meclis'te grup kurmak yeterli sayılmayacak.Milletvekili transferiyle yeni kurulan partilerin seçime girmesinin engellenmesi için seçime girme şartları arasında yer alan "TBMM'de grup kurma" hükmü kaldırılarak, partilerin teşkilatlarını kurması ve kongresini yapması esas alınacak.Bu maddeyi de değerlendiren Baş, "'Grubu olan partiler seçime giremez' düzenlemesi AKP kurulduğunda olsaydı, AKP seçime giremiyordu" dedi.Bu düzenlemenin sadece AKP ve MHP için yapıldığını vurgulayan Baş, "Ben bugün açıklamayı yayında dinledim ve net kararım şudur; Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettiğini kabul etmiştir" ifadelerini kullandı.