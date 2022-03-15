Samanyolu Haber /Dünya / Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti /15 Mart 2022 07:53

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Fransa'da iki aktivistin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızına ait olduğu iddia edilen villayı bastığı bildirildi. İddiaya göre Biarritz kentindeki deniz manzaralı villaya Ukrayna bayrağı dikildi ve kilitler değiştirildi.

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Aktivistler, villanın Ukraynalı mültecilerin hizmetine sunulacağını belirtti.

Pierre Haffner rumuzuyla yazan ve kendini "Sürgündeki Rus Blogcu" olarak tanımlayan Pierre Lapurdi tarafından paylaşılan videoda "Putin'in kalesi" olarak tanımladığı lüks villaya ait görüntülere yer verildi.

Sosyal medya hesabına göre kendisi tutuklandı. The Local'ın haberine göre suç ortağı Sergei Savelyev'in de tutuklandığı sanılıyor.

Putin'in sürgündeki muhaliflerinden Vladimir Osheckin, aktivistlerin serbest bırakılması için sosyal bir paylaşım yaptı.


Osheckin paylaşımda "Bu iyi insanlar yanlış bir şey yapmadı. Onlar ve biz Rus oligarklara ait villaların Ukraynalı mültecileri ağırlamasını teklif ediyoruz" diye yazdı ve polisten oligarkları değil halkı korumasını istedi.

Bağımsız Rus haber sitesi The Insider'a göre aktivistler villada Putin'in kızı Katerina Tikhonova'nın eski kocası Kirill Shamalov'a ait bir pasaportun kopyasını buldu.


Putin ailesinin Biarriz'de en az üç mülkünün bulunduğu iddia ediliyor. Ülkenin güneybatısındaki bu kentte son yıllarda Putin ailesinin arkadaşları ve yakınları ile birlikte Rus ajanların da görüldüğü belirtiliyor.

Fransız istihbarat servisi, 'casuslukla mücadele operasyonları' kapsamında bölgede daha sık görünüyor.

Yetkililer son haftalarda aralarında Rus oligarklardan Igor Sechin'e ait güney Fransa açıklarında demirli 108 milyon euroluk yat da dahil birçok Rus varlığını ele geçirdiklerini açıkladı.

Fransa ve Avrupa Birliği Ukrayna'ı işgal eden Rusya'ya karşı bir dizi ağır ekonomik yaptırım uyguluyor.
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