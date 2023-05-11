Samanyolu Haber /Gündem / Bu anket çok konuşulur: Adaylıktan çekilen İnce'nin oyları kime gidecek? /11 Mayıs 2023 16:10

Bu anket çok konuşulur: Adaylıktan çekilen İnce'nin oyları kime gidecek?

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, adaylıktan çekilen Muharrem İnce'nin seçmenlerinin tercihlerine yönelik anket sonuçlarını yayınladı. İşte detaylar...

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Metropol Araştırma’nın kurucusu Özer Sencar, Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesinin ardından, yeni anket sonuçlarını yayınladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turunda Muharrem İnce’ye oy vereceğini belirten yüzde 1,2’lik kesimin İnce’nin çekilmesinin ardından kime oy vereceğinin sorgulandığı araştırmada, oyların büyük bir bölümünü Kılıçdaroğlu aldı.

İnce’ye oy vereceğini söyleyenlerin yüzde 49,3’ü Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini söyledi.

Erdoğan ise, İnce seçmenlerinin yüzde 22,3’ünü aldı.

Yüzde 5,3’lük kesim ise kararsız olduğunu söyledi.

İnce’nin çekilmesini halinde yüzde 21,2’lik kesim “sandığa gitmeyeceğim” dedi.

Yüzde 1,9 ise, fikrinin olmadığını söyledi.
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