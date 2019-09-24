Samanyolu Haber /Dünya / Bu ATM hırsızları işi abartmış! /24 Eylül 2019 12:02

Bu ATM hırsızları işi abartmış!

Hırsızlar bir ATM'yi iş makinesi ile söküp çaldı

Bu ATM hırsızları işi abartmış!

Görüntüler Kuzey İrlanda'dan ... Üç maskeli hırsız önce bir iş makinesi  ve römork çalmışlar.. Ardından da bir garajda bulunan ATM cihazına. Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde hırsızlar 3 dakikada iş makinesi ile ATM cihazını söküp araca yüklüyorlar.. Polis yetkilileri bölgede benzer olayların  arttığına dikkat çekip maskeli hırsızların peşine düştü

Sabah iş yerlerine gelen Garajın sahipleri büyük şok yaşadılar . Hırsızlar ATM'yi sökerken binayı da yıkmışlardı 

  
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