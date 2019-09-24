Bu ATM hırsızları işi abartmış!





Sabah iş yerlerine gelen Garajın sahipleri büyük şok yaşadılar . Hırsızlar ATM'yi sökerken binayı da yıkmışlardı





Görüntüler Kuzey İrlanda'dan ... Üç maskeli hırsız önce bir iş makinesi ve römork çalmışlar.. Ardından da bir garajda bulunan ATM cihazına. Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde hırsızlar 3 dakikada iş makinesi ile ATM cihazını söküp araca yüklüyorlar.. Polis yetkilileri bölgede benzer olayların arttığına dikkat çekip maskeli hırsızların peşine düştü