Samanyolu Haber /Spor / [FLAŞ] Fikret Orman istifa edecek /24 Eylül 2019 12:07

[FLAŞ] Fikret Orman istifa edecek

Beşiktaş Futbol Kulübü Başkanı Fikret Orman görevinden istifa edeceğini açıkladı. Orman, "Yarın yönetimi olağanüstü toplantıya çağırıyorum. Olağanüstü kongre kararı alacağız. Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum." dedi.

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Süper Lig'de top koşturan futbol takımlarından Beşiktaş’ın başkanı Fikret Orman sürpriz bir açıklama yaptı. Orman, "Benim mevcudiyetimin Beşiktaş’ta zarar verdiğini görüyorum. Beşiktaş’ta kan değişikliğine ihtiyaç var." dedi.


Beşiktaş Başkanı Fikret Orman yarın yönetim kurulunu olağanüstü toplantıya davet etti. Toplantıda olağanüstü kongre kararı alınacak. Orman başkanlığa aday olmayacak.


ORMAN: KIRGIN VE ÜZGÜNÜM, BIRAKIYORUM

Bugün gazetecilerin sorularını cevaplandıran Orman, "Kırgın ve üzgünüm. Namusumuz sorgulanır hale geldi. Maçlara gidiyorum, 'Fikret gol gol' diye bağırıyorlar. Beşiktaş'ın demek ki kan değişikliğine ihtiyaç var. Yarın olağanüstü kongreye gidiyorum. Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum." dedi. 

"Buradaki tek amacım Beşiktaş'a hizmet etmek oldu, başka bir amaç için burada bulunmadım." diyen Orman, "Beşiktaş için büyük mücadeleler verdik. Kimsenin kaldıraç noktası olmadım. Tribünlerle bir yere gelmedim. Bütün desteğimi Beşiktaş camiasından ve taraftarından aldım." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'TA PUSU KÜLTÜRÜ OLUŞTURULDU"

Orman kendileri Beşiktaş'ı yönetmeye çalışırken "pusu kültürü" oluşturulduğunu iddia etti. 

Orman, "Pusu kültüründen bu iş başka bir noktaya gitti. 'Yapmayın Beşiktaş'a sahip çıkın' dedik. Son dönemde hep bir negatiflik, mutsuzluk var ve bana şiddetle yansıtmaya çalışıyorlar. Maliyeti düşürerek radikal kararlar almamız gerekiyordu, bunu da yaptık." diye konuştu.

5 MAÇTA SADECE 5 PUAN TOPLAYABİLDİ

2019-2020 sezonunun ilk 5 haftasını bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyetle geride bırakan Beşiktaş 5 puanla 11'inci sırada yer alıyor. 

Dün Başakşehir maçının 1-1 berabere bitmesinin akabinde taraftarlar, "Yönetim istifa" sloganları atmıştı. 

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