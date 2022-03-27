Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in yeniden siyasete dönmesi halince alacağı oy oranı tartışılırken konuyla ilgili olarak bir yazı kaleme alan ve yazısında Çiller'in oy oranının yüzde 5-6 civarında olduğunu iddia eden Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür'e AKP'li Şamil Tayyar'dan tepki geldi. Tayyar, "Bu gazı kim veriyor, inanın bilmiyorum. Neyse… Siyasetin bunaltıcı gündemi arasında tebessüme de ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre AKP'li Şamil Tayyar, siyasete geri dönüş hazırlığı içerisinde olduğu iddia edilen Tansu Çiller için yapıldığı yazılan anketi ti'ye aldı. AKP'li Şamil Tayyar, siyasete geri dönüş hazırlığı içerisinde olduğu iddia edilen Tansu Çiller için yapıldığı yazılan anketi ti'ye aldı.

ŞİRKETTEN TEPKİ





İktidara yakın Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, parti kurma hazırlığı yapan eski başbakanlardan Tansu Çiller için Optimar Araştırma tarafından yapılan anketin sonuçlarını paylaşarak, parti kurması durumunda Çiller'e oy vereceklerin oranının yüzde 5-6 bandında olduğunu belirtmişti.Bu anket sonucuna en dikkat çeken tepki ise AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan geldi.Tayyar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir ankete göre; Tansu Çiller parti kurarsa oy vereceklerin oranı %5.6 imiş. Bu gazı kim veriyor, inanın bilmiyorum. Neyse… Siyasetin bunaltıcı gündemi arasında tebessüme de ihtiyaç var." ifadelerine yer verdi.Söz konusu paylaşıma Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir’den tepki geldi. Daşdemir, şu ifadeleri kullandı.“- Biz Optimar olarak Türkiye’nin Nabzı’nı tutuyoruz. Geçmiş seçimlerde defalarca kez Türkiye’de en yakın seçim tahmini yapmış bir ekip olarak nabzı tutmaya da devam edeceğiz.- Sırtımızda yumurta kafesi yok. Yani kimseye de eyvallahımız yok. Hesabımızı Yüce Allah’a vereceğimiz düşüncesi ile hareket ederiz.- Bizim burada sorduğumuz kamuoyunda konuşulan isimlerin kamuoyundaki potansiyelidir. Eğer basit düzeyde araştırma okur yazarlığınız yoksa yaptığınız gazetecilik de siyaset de boş.”