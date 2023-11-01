Samanyolu Haber /Gündem / Bu gidişle muayene olacak doktor bulamayacaksınız /01 Kasım 2023 18:55

Bu gidişle muayene olacak doktor bulamayacaksınız

2022'de 'iyi hal belgesi' alan doktor sayısı 2 bin 154 iken, TTB 2023 yılının sadece ilk 10 ayında yapılan başvurunun 2 bin 541 olduğunu açıkladı.

SHABER3.COM

Doktorların yurtdışına göçü artarak devam ediyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) doktorların yurtdışında çalışabilmeleri için almaları gereken “iyi hal belgesi” başvurusuyla ilgili güncel verileri açıkladı.

2022'DE BAŞVURU SAYISI 2 BİN 154'TÜ
TBB’nin verilerine göre Ekim ayında; 256 doktor yurtdışına gitmek için iyi hal belgesi aldı. Böylece 2023'ün ilk 10 ayında yurtdışına gitmek için iyi hal belgesi alan doktor sayısı 2 bin 541 oldu. 2022 yılında iyi hal belgesi alan doktor sayısı 2 bin 154 olarak açıklanmıştı. 

TTB'DEN ÇAĞRI!
TBB’den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Hekim göçünün başlıca sebeplerinden sağlıkta şiddete karşı mücadeleyi sürdürüyor, tüm hekimleri ‘TTB Yanımda’ uygulamasını indirerek çalışma ortamlarında dayanışma ile güvende olmaya çağırıyoruz.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bu gidişle muayene olacak doktor bulamayacaksınız Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:38:20