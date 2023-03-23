Samanyolu Haber /Gündem / Bu görüntüler gündem oldu: Trump'ı 'yapay zeka' ile tutukladılar /23 Mart 2023 14:42

Bu görüntüler gündem oldu: Trump'ı 'yapay zeka' ile tutukladılar

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın tutuklanmasına dair yapay zekayla oluşturulmuş görüntüler internetin gündemine oturdu.

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ABD bu hafta eski Başkan Donald Trump’ın olası yargılanmasına hazırlanırken, eski başkanın tutuklanmasına ilişkin yapay zeka ile oluşturulmuş sahte görüntüler sosyal medyada dolaşıma sokuldu.

Yapay zeka yazılımı (AI) kullanılarak oluşturulan görüntüler, gözaltına alınmaya direndiği için eski başkanı tutuklayan büyük bir New York Şehri Polis Departmanı görevlisi grubunu gösterdi.

Twitter'da paylaşılan bazı görüntülerde Trump'ın zorla yere yatırıldığı, bir başka görüntüde ise polis memurlarından kaçtığı görüldü.

Eliot Higgins isimli Twitter kullanıcısının görüntüleri ilk olarak Pazartesi günü Twitter'da paylaşmasının ardından sosyal medyada çok büyük bir ilgi topladı.



SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI
Bazı kullanıcılar fotoğrafları içeriğini açıklamadan paylaştı ve bu da Trump'ın olası yargılanması hakkında yanlış bilgilerin yayılmasına yol açtı.

The Hill’in haberine göre; New York Şehri Polis Departmanı salı günü Associated Press'e Trump'ın tutuklanmadığını doğruladı.

Trump, hafta sonu soruşturmayla ilgili olarak bu hafta tutuklanmayı beklediğini söyledi ve destekçilerini olası iddianameyi protesto etmeye çağırdı.
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