'Öldürün' talimatı veren Çakıcı için savcı talebini açıkladı

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevinde cezaevi müdürünü, "Yumruğumuzla adam öldürürüz" diyerek tehdit etmiş; eliyle yaptığı 'tetik' işareti yaparak adamlarına 'cezaevi müdürünü öldürün talimatı' verdiği kamera kayıtlarına yansımıştı. Çakıcı’nın yargılandığı davada mütalaa veren savcı, yöneltilen 2 suça ilişkin beraat, bir suça ilişkin ise düşme talep etti.







Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2019 yılında hazırladığı iddianamede yer alanlara göre, organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, 2018 yılında Sincan Cezaevine nakledildi. Parmak izi alındıktan sonra, iki adet saplı bistürü, 1 adet 14 cm uzunluğunda makas, 1 adet keskin uçlu delici alet, 1 adet ucu küt olarak kesilmemiş meyve bıçağını kalacağı yere almak istedi. Ancak cezaevi yönetimi buna izin vermedi. Çakıcı, cezaevi müdürünü "Sen doktorlardan ve devletten üstün değilsin. Biz gerekirse yumruğumuzla adam öldürürüz" diyerek tehdit etti.





ELİYLE TETİK ÇEKME İŞARETİ YAPTI



Daha sonra Çakıcı havalandırmaya açılan bir odada kalmak istedi. Ancak cezaevi idaresi buna da izin vermedi. Çakıcı sorumlu baş memura, “Bu cezaevi müdürü benim yeğenim Adem Çakıcı burada yatarken ona çok zulüm etmiş yeni öğrendim, ben bunun hesabını ona soracağım” dedi.





Bir kez daha tehdit edilen cezaevi müdürü bu durumu tutanak altına aldı. 15 Ağustos 2018 günü ise Çakıcı kendisiyle görüşmeye gelen avukat G.K.’ye, cezaevi müdürünün araştırılmasını, Sakarya da Trabzonlu Hasan diye birinin var olduğunu belirterek eliyle tetik çekme işareti yaptı.





Bu gelişmelerin ardından 15 Ağustos 2018 günü Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bir ihbar yapıldı. İhbarda Çakıcı’nın adamlarının cezaevi müdürünü öldürecekleri belirtilerek bu cinayeti kimlerin işleyeceğine dair isimler veriyordu. Bu ihbar üzerine Çakıcı’nın adamları gözaltına alındı. Yürütülen soruşturma sonucunda Çakıcı’ya yakın isimlerin telefon tapeleri dosyaya girdi. Çakıcı ve 37 kişi hakkında iddianame düzenlendi.





İKİ BERAAT, BİR DÜŞME TALEBİ

Çakıcı’ya, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç örgütlerinin ismini kullanarak tehditte bulunma”, “Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah ve mermilerin satın alınması taşınması” suçlamaları yöneltildi.





Ankara Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam eden davada önceki gün mütalaa verildi. Savcı mütalaasında Çakıcı’nın “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan” beraatini talep etti.





Mütalaada Çakıcı’nın cezaevi müdürünü tehdit ettiğine ilişkin somut delil bulunmadığını, ayrıca tarafların uzlaştığı belirtilerek düşme kararı verilmesini talep edilirken, Çakıcı’nın adamlarında bulunan silahlardan ise Çakıcı’nın sorumlu olamayacağı belirtilerek bu suçtan da beraati istendi.