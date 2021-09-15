‘Bu kaçırma vakaları başka ülkede olsa İçişleri Bakanı istifa ederdi’

Eski Başbakanlık Raportörü Hüseyin Galip Küçüközyiğit’in zorla kaybedildikten 9 ay sonra Sincan Cezaevi’nde tutuklu olarak ortaya çıkmasının yankıları devam ediyor. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, devlet görevlileri eliyle bu tür kaçırma olaylarının başka ülkelerde yaşanması halinde İçişleri Bakanı’nın istifa etmek zorunda kalacağını kaydetti.





‘BEYAZ TOROSLAR VARDI, ŞİMDİ SİYAH TRANSPORTERLAR VAR’





“Bidebunuizle” YouTube kanalında gazeteci Yavuz Oğhan’ın sorularını yanıtlayan Gergerlioğlu, “Zamanında Beyaz Toroslarıyla kaçırılmalar vardı bugün artık Siyah Transporterlar var. Cumartesi anneleri boşuna değil. Bu ülkenin gerçeği devlet görevlileri eliyle insan kaçırılması” ifadelerini kullandı. Demokratik hukuk devletinde bir kişi suç işlemişse önce gözaltına alındığını, ardından cezaevine konulduğunu kaydeden Gergerlioğlu, “Ancak birileri kaçırılıyor bu kaçırmaların devlet görevlileri eliyle yapılıyor iddialarına cevap da verilmiyorsa herkes bunu sorgulamalıdır” dedi.



