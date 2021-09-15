‘Bu kaçırma vakaları başka ülkede olsa İçişleri Bakanı istifa ederdi’

Eski Başbakanlık Raportörü Hüseyin Galip Küçüközyiğit’in zorla kaybedildikten 9 ay sonra Sincan Cezaevi’nde tutuklu olarak ortaya çıkmasının yankıları devam ediyor. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, devlet görevlileri eliyle bu tür kaçırma olaylarının başka ülkelerde yaşanması halinde İçişleri Bakanı’nın istifa etmek zorunda kalacağını kaydetti.
‘BEYAZ TOROSLAR VARDI, ŞİMDİ SİYAH TRANSPORTERLAR VAR’
“Bidebunuizle” YouTube kanalında gazeteci Yavuz Oğhan’ın sorularını yanıtlayan Gergerlioğlu, “Zamanında Beyaz Toroslarıyla kaçırılmalar vardı bugün artık Siyah Transporterlar var. Cumartesi anneleri boşuna değil. Bu ülkenin gerçeği devlet görevlileri eliyle insan kaçırılması” ifadelerini kullandı. Demokratik hukuk devletinde bir kişi suç işlemişse önce gözaltına alındığını, ardından cezaevine konulduğunu kaydeden Gergerlioğlu, “Ancak birileri kaçırılıyor bu kaçırmaların devlet görevlileri eliyle yapılıyor iddialarına cevap da verilmiyorsa herkes bunu sorgulamalıdır” dedi.
‘HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE OLUYOR’
Son beş yılda 35 kişinin kaçırıldığını belirten Gergerlioğlu, “Bazı kişiler aylarca görülmedi. Kimisi de gece alınıp sabah bırakıldı. Sıkıntının büyük olduğu konu maalesef bu 35 kişinin çoğu aylarca işkence altında tutulmuşlar. İnsanlar kaçırıldıktan sonra çok zayıflamış halde bulunuyor. Bu isimlerden Yasin Ugan ve Gökhan Türkmen kendilerine yapılanları anlattı ve mahkemeleri artık herkese kapalı. Bu herkesin gözü önünde oluyor” şeklinde konuştu.
‘İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BİRİSİNİ BULMAK İSTESE 10 DAKİKA SÜRMEZ’
İçişleri Bakanlığı’nın görevini yapmadığını vurgulayan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Biz çok net biliyoruz ki İçişleri Bakanlığı birisini bulmak istese 10 dakika sürmez. Burada akıla kötü şeyler geliyor. Başka bir ülkede devlet görevlileri eliyle bu kaçırılma vakaları olsa orada İçişleri Bakanı istifa ederdi. Ama bizde de böyle bir şey beklediğini söylemek herkesi güldürür büyük ihtimalle” değerlendirmesinde bulundu.