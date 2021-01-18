Samanyolu Haber /Ekonomi / -4 derecede yokluk kuyruğu! /18 Ocak 2021 13:36

-4 derecede yokluk kuyruğu!

Kayseri'de kilosu 2,5 liradan satılan elmadan alabilmek için sabahın erken saatlerinde marketin bulunduğu sokağa gelen yüzlerce kişi dondurucu soğukta saatlerce kuyrukta bekliyor.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Çetin Arık, ucuz elma kuyruğundaki kişilerle konuştu. 

Kilosu 2,5 liradan satılan elmayı almak için kuyrukta bekleyenler Arık’a şikâyetlerini dile getirerek, “Bu kuyruk yokluk kuyruğu” ifadelerini kullandı.

TÜP KUYRUKLARINDAN ELMA VE EKMEK KUYRUKLARINA

Arık, 50 yıl önce yaşanan tüp kuyruklarını anlatarak 2002 yılında iktidar olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP), 18 yılın sonunda Türkiye’de insanları ucuz ekmek ve ucuz sebze-meyve kuyruklarına mahkûm ettiğini söyledi. 

Arık, “Vatandaşın alım gücü yok. Ucuz sebze meyve almak için -4 derecede, ayazda saatlerce kuyruk bekliyor. Vatandaşın derdine derman olmayanlar, çareyi vatandaşa ucuz sebze meyve satan esnafa ceza yazmakta buluyor.” diye konuştu.
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