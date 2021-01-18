"Reis'e bildirin" sözü Perinçek'e ağzını bozdurdu

Tartışma sırasında Doğu Perinçek, "Eğer bir devlet adamı olsa ilk önce gider kolunu uzatıp, aşıyı olurdu. Devlet adamı olmayanlar halktan oy alacağız diye böyle şeylere başvurur." dedi.







"DOĞU PERİNÇEK DEVLET ADAMI, ANGELA MERKEL DEVLET ADAMI DEĞİL"





Perinçek'in sözü üzerine, Liberal Demokrat Parti (LDP) eski Genel Başkanı Cem Toker araya girerek, "Doğu Perinçek devlet adamı, Angela Merkel devlet adamı değil." dedi.





Tekrar söz alan Perinçek, "Siz Merkel'i devlet adamı sanıyorsanız, daha devlet adamlığında çok ekmek yemeniz gerekir." dedi.





Toker, "Partinizin üyeleri de aşı oldu mu? Devlet adamı statüsüne girip. Bunu bildirin Reis'e." dedi.





Bu sözlere tepki gösteren Perinçek, "Sizin müdahale edeceğiniz konular değil bunlar. Yok bildirinmiş Reis'e filan, haddini bil, otur orada adam gibi! Dikkatli olacaksınız öyle saçma sapan konuşmayacaksınız." diye konuştu. Cem Toker ise bu sözlere karşılık vermeyeceğini ifade etti.