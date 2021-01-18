Samanyolu Haber /Gündem / Ünsal Arık da "yeter" dedi /18 Ocak 2021 13:45

Ünsal Arık da "yeter" dedi

Dünya ağır sıklet boks şampiyonu Ünsal Arık Türkiye'de hukuksuzlukların her geçen gün arttığına işaret ederek, hükûmete karşı sessiz kalınmasını eleştirdi.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sosyal medya hesabından eleştirdikten sonra bıçaklı saldırıya uğrayan ağır sıklet boks şampiyonu Ünsal Arık sosyal medya kullanıcılarına sitem etti..

Arık şahsi Twitter hesabında AKP iktidarını eleştiren mesajların üzerine “Silivri soğuktur” yorumu yapanlara "Bu soğuk espriye artık yeter!" imasında bulundu.

"ÜLKE ELDEN GİDİYOR"

Arık, “Dikkat! Her attığımız yoruma 'Silivri soğuktur' diyorsunuz, bırakın artık bunu. Ülke satılıyor, elden gidiyor. Vatansızlık daha soğuktur.” ifadelerini kullandı.

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