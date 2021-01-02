AKP'lilerin hedefindeki boksör Ünsal Arık'a yine tehdit: Durum gittikçe tehlikeleşiyor

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) Almanya’daki faaliyetlerini eleştirdikten sonra, hem internet üzerinden, hem de fiziksel olarak tehdit edilen Almanya'da yaşayan Avrupa Şampiyonu Türk boksör Ünsal Arık, geçtiğimiz günlerde de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sosyal medya hesabından eleştirdikten sonra bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralanmıştı.





Türk boksör Arık, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla yine bir tehdit daha aldığını duyurdu.



