Bu kuyruklu yıldız 50 bin yıl aradan sonra Dünya'ya yeniden misafir oluyor





Güneş sisteminin 4,5 milyar yıl önce ortaya çıkışından kalan bir zaman kapsülü olan kuyruklu yıldızın, Plüton'un çok ötesindeki Oort Bulutu (kuyruklu yıldız kümesi) olarak bilinen bölgeden geldiği öngörülüyor.

"Kirli kartopu" olarak adlandırılan kuyruklu yıldız, en son Neandertal (neslinin tükendiğine inanılan ilkel insanlar) döneminde Dünya'ya bu kadar yaklaşmıştı.Kuyruklu yıldız, çarşamba günü Dünya'nın 42 milyon kilometre yakınına kadar yaklaştıktan sonra hızla uzaklaşacak ve milyonlarca yıl boyunca bir daha geri dönmeyecek.Bir yıl önce keşfedilen ve resmi adı "C/2022 E3 (ZTF)" olan zararsız yeşil kuyruklu yıldız, kuzey kesimde gece gökyüzünde dürbün veya küçük teleskoplarla ve Kuzey Yarımküre'nin karanlık kısımlarında da çıplak gözle görülebiliyor.Ocak ayı sonuna kadar yaklaşmaya devam edecek olan kuyruklu yıldızın ufukta yükseldikçe parlaklaşması ve en iyi şekilde şafak öncesi saatlerde görülmesi bekleniyor. Şubat ayının 10'una kadar da Mars'a yakın olacak.Güney Yarımküre'deki gökyüzü gözlemcileri ise gelecek aya kadar beklemek zorunda kalacak.NASA'nın kuyruklu yıldız ve asteroit izleme biriminden Paul Chodas, geçen yıl gökyüzünü çok sayıda kuyruklu yıldız süslemiş olsa da, "Bu muhtemelen biraz daha büyük ve dolayısıyla biraz daha parlak görünüyor ve Dünya'nın yörüngesine biraz daha yaklaşıyor." diye konuştu.Çekirdeği çevreleyen gaz bulutu ya da komadaki (kuyruklu yıldız saçı / püskül) karbondan dolayı yeşil olan uzun dönemli kuyruklu yıldız, geçen sene mart ayında Caltech Palomar Gözlemevi'nin geniş alan kamerası Zwicky Transient Facility'yi kullanan astronomlar tarafından keşfedilmişti.Gelecek çarşamba günü Dünya ve Mars yörüngeleri arasında saatte 207 bin kilometre hızla ilerleyecek.Çekirdeğinin yaklaşık bir mil (1,6 kilometre) genişliğinde olduğu ve kuyruklarının da milyonlarca kilometre uzandığı öngörülüyor.Dünya'ya yaklaşacak kuyruklu yıldızın 2020'deki Neowise kuyruklu yıldızı ya da 1990'ların ortalarında görülen Hale-Bopp ve Hyakutake kuyruklu yıldızları kadar parlak olması beklenmiyor.Bilim insanları, yörünge hesaplamalarında, kuyruklu yıldızın Güneş Sistemi'nin "gezegen mahallesinden" son geçişini 50 bin yıl önce yaptığı konusunda emin olduklarını belirtiyor.Ancak 50 bin yıl öncesine dair bilgilerinin olmadığını belirten NASA'dan 'Dünya'ya Yakın Cisim Çalışmaları Merkezi' Direktörü Chodas, "Kuyruklu yıldızın Dünya'ya ne kadar yaklaştığı ya da Neandertaller tarafından görülüp görülmediğini bilmiyoruz." diye konuştu.ZTF'nin her ne kadar güneş sisteminde ortaya çıkmış olsa da, orada kalacağından emin olunmayacağını belirten Chodas, eğer güneş sisteminden dışarı atılırsa, bir daha asla geri dönmeyeceğini de dile getirdi."Eğer kaçırırsanız üzülmeyin." diyen Chodas, sözlerini şöyle tamamlıyor:"Bir sonraki kuyruklu yıldızı beklersiniz, çünkü bunlardan onlarca var. Bir sonraki daha büyük, daha parlak ve daha yakın olabilir."