Samanyolu Haber /Dünya / Bu nasıl baba: Otistik çocuğunun donarak ölümünü seyretmiş /06 Kasım 2022 11:15

Bu nasıl baba: Otistik çocuğunun donarak ölümünü seyretmiş

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 8 yaşındaki otistik oğlunu garajın beton zemininde uyuma zorlayarak soğuktan ölümüne neden olan eski polis memuru Michael Valva suçlu bulundu. Valva, ikinci derece cinayetten yargılanacak.

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New York'un güneydoğusunda yer alan Long Island'da altı haftadır devam eden duruşmalar sonucunda 43 yaşındaki eski polis memuru, ikinci derece cinayet ve dört kez çocuğun hayatını tehlikeye atmaktan suçlu bulundu.

Suffolk County Mahkemesinde görülen davada jüri heyeti kararı oybirliği ile aldı. Mahkeme tutanaklarına göre polis memuru Michael Valva, hava sıcaklığının eksi 6 derece olduğu gün oğlunu zorla garajda uyumaya zorladı ve 8 yaşındaki oğlu Thomas Valva garajda kaldığı günün sabahı hipotermiden hayatını kaybetti.

Uzun süredir soruşturmayı yürüten savcılar, Thomas Valma ile 10 yaşındaki kardeşinin otizm spektrumunda olduklarını ve zaman zaman garajda uyumaya zorlandıklarını açıkladı.

Adli tıp raporlarında Thomas Valva'nın ölümü cinayet olarak değerlendirildi ve hipoterminin çocuğun ölümünde önemli bir etken olduğu tespit edildi.

Savcılara göre polis memuru Michael Valva, çocuğu gözleri önünde ölürken ona yardım etmek için hiçbir şey yapmadı ve daha sonra yetkililere ve ilk müdahale ekiplerine yalan söyledi.

Her iki çocuğun sık sık dövüldüğü ve aç bırakıldığı da belirtiliyor.
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