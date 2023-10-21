Bu paralarla ne yapıyor; Altun'un bütçesine 5 yılda yüzde bin 97 zam

“Türkiye markasını güçlendirmek” iddiasıyla yola çıkan ancak eleştirel yayınlar yapan medya organlarını susturmaya yönelik uygulamaları ile eleştirilen başkanlığa sağlanan ayrıcalığı bütçesinin büyüklüğü de gösteriyor. Başkanlığa 2024 yılı için teklif edilen bütçede 2019 yılına oranla yaşanan artış, yüzde bin 97 oldu.







Başkanlığın bütçesinin 2026’da 6 milyar TL’yi aşması öngörülüyor.





HER YIL MİLYARLARCA TL

Birgün'ün haberine göre Fahrettin Altun idaresindeki İletişim Başkanlığı’na 2024 yılı için teklif edilen bütçe ile 2025 ve 2026 yıllarında teklif edilmesi öngörülen bütçe büyüklükleri yıllara göre şöyle:







2024: 4 milyar 126 milyon 595 bin TL





2025: 5 milyar 328 milyon 674 bin TL





2026: 6 milyar 67 milyon 838 bin TL





3 MİLYAR LİRALIK HİZMET

İletişim Başkanlığı’nın 4,1 milyar TL olarak planlanan 2024 yılı bütçesinin 800 milyon 977 bin TL’si personel giderleri için kullanılacak.







Başkanlık, mal ve hizmet alımları için bir yılda toplam 3 milyar 95 milyon 965 bin TL harcayacak. Başkanlığın 2024 yılı sermaye giderleri ise 145 milyon TL olacak.