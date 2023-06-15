Samanyolu Haber /Ekonomi / Buğday satışı durduruldu: Ekmeğe zam kapıda! /15 Haziran 2023 08:15

Buğday satışı durduruldu: Ekmeğe zam kapıda!

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), un fabrikalarına sübvansiyonlu buğday satışını durdurdu. Satışların durdurulmasıyla birlikte ekmeğe yüzde 50 zammın kapıda olduğu ifade edildi.

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TMO, ekmek fiyatlarını kontrol altında tutabilmek için un fabrikalarına sürdürdüğü sübvansiyonlu buğday satışını bu aydan itibaren durdurdu. Bu durum, 50 kiloluk un çuvalının devlet destekli 340 TL olan fiyatını 570 TL’ye yükseltti. Bu nedenle ekmek fiyatına yüzde 30-50 zam gelmesi bekleniyor.

Gelişmeyi Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'e değerlendiren Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez şunları söyledi: “Tüketiciyi korumak için devletin zarar yazarak üreticiye sübvansiyon vermesini olumlu görsek de bu sürdürülebilir değil. Asıl önemli olan çiftçiyi korumak, ithalatı önlemek. Bu alım fiyatlarıyla gelecek yıl daha az üretim yapacak hale geleceğiz.”
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