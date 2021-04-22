Bugün Ramazan'ın 10. günündeyiz: İftar Zamanı yine dop dolu

Bugün Ramazan’ın 10. Günündeyiz ve iftar Zamanı'nda bugün Kanada, Kenya, Mozambik, Endonezya, Romanya ve Güney Afrika'yı dolaşacak onlarla birlikte ramazan neşvesini paylaşacağız .





Kemal Gülen'den beyaz bir at başlıklı ibretlik bir hadise dinleyecek, Hocaefendi'nin İzmir Bornova vaazından bir bölüme kulak vereceğiz.





İlahiler, naatler, tesbihatlar, Kuranı Kerim ve dualar ile yine dopdolu bir iftar zamanı sizlerin teveccühünü bekliyor.





İFTAR ZAMANI BÜTÜN RAMAZAN AYI BOYUNCA YAYIN SAATLERİ



