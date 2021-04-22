Samanyolu Haber /Gündem / Bugün Ramazan'ın 10. günündeyiz: İftar Zamanı yine dop dolu /22 Nisan 2021 18:27

Bugün Ramazan'ın 10. günündeyiz: İftar Zamanı yine dop dolu

Bu Ramazan için MC EU TV’ ve You Tube'tan yayın yapan Raindrobs de ayrı bir heyecanla, bambaşka bir Ramazan hazırlığı yaşanıyor.

SHABER3.COM




Bugün Ramazan’ın 10. Günündeyiz ve iftar Zamanı'nda bugün Kanada, Kenya, Mozambik, Endonezya, Romanya ve Güney Afrika'yı dolaşacak onlarla birlikte ramazan neşvesini paylaşacağız . 

Kemal Gülen'den beyaz bir at başlıklı ibretlik bir hadise dinleyecek, Hocaefendi'nin İzmir Bornova vaazından bir bölüme kulak vereceğiz. 

İlahiler, naatler, tesbihatlar, Kuranı Kerim ve dualar ile yine dopdolu bir iftar zamanı sizlerin teveccühünü bekliyor. 

İFTAR ZAMANI BÜTÜN RAMAZAN AYI BOYUNCA YAYIN SAATLERİ 


İstanbul:18.30
Frankfurt :17.30
Sydney :01.30 AM
Ottowa – :11.30 AM
New York- :11.30 Jakarta-22.30
Brussels - 17.30
Paris-17.30
Amsterdam-11.30
London-16.30
Skopje-17.30
Bucharest-18.30
Texas-1O.30 AM
Los Angeles-08.30 AM
Saylorsburg-11.30 AM
Şikago-10.30 AM
Toronto-11.30 AM
Johannesburg-17.30
Nairobi-18.30
Cairo – 17.30
Maputo-17.30
Abuja-16.30
Dar Es Salaam -18.30
Kampala-18.30

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