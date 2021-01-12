Buket Aydın'ın yeni adresi belli oldu

Demirören grubundan istifa eden Buket Aydın, Haber Global'de yayınlanacak "Buket Aydın ile Koltuk" programıyla ekranlara geri dönecek.





Aydın, Haber Global ile sözleşme imzaladı. Ekranlara geri dönecek olan Aydın en son Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetine yakın çizgide yayın yapan Kanal D'de ana haber bültenini sunmuş ve haber dairesi başkanlığı görevini yürütmüştü.





KAHKAHA ATARAK GÜLMÜŞTÜ





Buket Aydın şahsi Twitter hesabında, "Birbirinden iyi konuklarla her hafta gündemi biz belirleyeceğiz. Çok heyecanlıyım ve mutluyum." ifadelerini kullandı.





Aydın, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İstanbul'u, Ankara'yı, Mersin'i, Antalya'yı alacağız." sözleri üzerine kahkaha ile gülmüştü.