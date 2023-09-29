Samanyolu Haber /Sağlık / Bulaşıcı ‘kırmızı göz’ hastalığı hızla yayılıyor: Sayı 86 bini geçti /29 Eylül 2023 00:54

Bulaşıcı ‘kırmızı göz’ hastalığı hızla yayılıyor: Sayı 86 bini geçti

Salgınlara bir yenisi daha eklendi. Eylül ayında bulaşıcı "kırmızı göz" (konjonktivit) hastalığına yakalananların sayısı 86 bini geçti. Uzmanlar hastalığa karşı alınması gereken önlemleri tek tek sıraladı.

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Sözcü'de yer alan habere göre kırmızı göz hastalığı hızla yayılıyor. Pakistan’da birçok eyalette görülen hastalık halka büyük korku yaşatıyor.

Dawn gazetesindeki habere göre, Pakistan’ın çeşitli eyaletlerinde bulaşıcı “kırmızı göz” hastalığına yakalananların sayısı giderek artıyor.

86 BİNİ GEÇTİ

Pencap Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, eylülde şimdiye kadar bulaşıcı göz iltihabı hastalığına yakalananların sayısı 86 bin 133 oldu.

Son bir haftada ise Pencap'ta 40 binin üzerinde vaka rapor edildi.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Pencap eyaleti geçici hükümet Başbakanı Muhsin Raza Nakvi, söz konusu hastalık nedeniyle özel ve devlet okullarında eğitime ara verildiğini belirtti.

Öte yandan Hayber Pahtunhva eyaletinde de “kırmızı göz” hastalığına yakalananların sayısı 16 olarak açıklandı.

UZMANLARDAN ÖNLEM ÇAĞRISI

Sağlık uzmanları, “kırmızı göz” hastalığının fabrika, çarşı, pazar ve plazalar gibi ortamlarda ve yoğun nüfuslu şehirlerde hızla yayıldığı uyarısında bulundu.

Uzmanlar, “kırmızı göz” hastalığı vakalarında her yıl artış yaşandığını ancak bu yıl salgının yoğunluğunun fazla olduğunu aktararak, vatandaşlardan önlemlere uymalarını istedi.

“Kırmızı göz” hastalığına yakalananlara, siyah gözlük takmasını tavsiye eden uzmanlar, bu kişilerin yataklarını ve kullandıkları eşyaları ayırmaları gerektiğini vurguladı.
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