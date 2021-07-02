Samanyolu Haber /Gündem / Buldan: Kapatma davası iktidarın çöküş davasıdır /02 Temmuz 2021 19:58

Buldan: Kapatma davası iktidarın çöküş davasıdır

HDP Partisi'ne yönelik açılan kapatma davasıyla ilgili parti yetkililerinden tepki açıklamaları devam ediyor.

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Bursa’da kadınlarla bir araya gelen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisine yönelik açılan kapatma davasının “Siyasi korkaklık davası” olduğunu belirterek, “HDP karşısında siyaseten kaybeden iktidarın çöküş davasıdır. Ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar” dedi.
 
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Kadın Yoksulluğuna Hayır" kampanyası kapsamında, Bursa Kadın Platformu ile bir araya geldi. Osmangazi ilçesinde bulunan bir otelde gerçekleşen buluşmaya, HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran, Örgütleme Komisyonu Eş Sözcüsü Özlem Gündüz, Milletvekili Züleyha Gülüm, Kadın Koordinasyonu üyeleri Bedia Akkaya, Feray Mertoğlu, Tülay Çolak, SODAP Sözcüsü Sevtap Akdağ ile Bursa İl Kadın Meclisi üyeleri ve çok sayıda kadın eşlik etti.

HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran, dün Taksim Tünel’de kadınların İstanbul Sözleşmesi için gerçekleştirdikleri direnişi selamlayarak, “Uzun bir süredir kadın ve adaleti aynı cümle içerisinde kullanamayacak derecede adaletsizliğe şahit oluyoruz. Kadınların verdiği bu mücadele barikatları yıkmakla kalmayacak erkek egemen iktidarı yerle bir etme gücüne de sahip olacaktır. Yoksulluğun artık kadınlaştığını hep beraber gördük. Bunun çözümü ortak mücadele ile olacak” dedi.
 
Başaran, 2 Temmuz Madımak katliamında yaşamını yitirenleri anarak, “Türkiye maalesef katliamların memleketi haline geldi. Bu büyük adaletsizliğe karşı başta biz kadınlar olmak üzere mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz” diye belirtti.
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