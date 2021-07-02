Erdoğan yalanı devam ettirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'da bazı ülkelerin koronavirüs aşılarını ücret karşılığı yaptığını belirterek, "Bugün Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri bu aşıları ücretle yapıyorlar. 50 sterlin, 100 avro bu şekilde para alarak yapıyorlar. Biz aşılarda halkımızdan 1 kuruş almadık" dedi.







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yakında yerli aşıyı devreye sokacağını belirterek, "Bugün Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri bu aşıları ücretle yapıyorlar. 50 sterlin, 100 avro bu şekilde para alarak yapıyorlar. Biz aşılarda halkımızdan 1 kuruş almadık" dedi.





Erdoğan, aşı konusunda bedel alınması gerektiği yönünde görüşlerin kendilerine iletildiğini de ifade ederek, "Bize nasihat ettiler, 'ya böyle de olmaz, belli bir bedel alın' Biz 'halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' diyerek yola çıktık" şeklinde konuştu.





Sakarya'da toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, CHP'ye yüklenerek "Onlar istese de istemese de Türkiye istiklali ve istikbalini güvence altına alacak adımları atacaktır. Bay Kemal senin gücün bunu engellemeye yetmez. Yanındakilerin gücü de buna yetmez. Bay Kemal siz illetsiniz" dedi.





CHP'nin Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan hizmet ve yatırımların karşısında olduğunu ifade eden Erdoğan, "Kanal İstanbul projesindeki tartışmaları takip ediyorsunuz. Bu tartışmaların aynısı Cumhuriyet tarihi boyunca ülkemize kazandırılan her hizmette yaşanmıştır. GAP'tan Keban Barajı'na, köprülerden, üniversitelere, sanayi tesislerine kadar aklınıza gelecek her yatırımın karşısına ilk defa CHP çıkmıştır" görüşü dile getirdi.





AK Parti'nin Türkiye'de 19 yıldır yatırım yaptığını dile getiren Erdoğan, "Onlar istese de istemese de Türkiye istiklali ve istikbalini güvence altına alacak adımları atacaktır. Bay Kemal senin gücün bunu engellemeye yetmez. Yanındakilerin gücü de buna yetmez. Bay Kemal siz illetsiniz" ifadesini kullandı.





"Tek bir insan dahi yoktur ki kendisine, hayatını olumlu yönde değiştirecek hizmet getirmemiş olalım" diyen Erdoğan, "84 milyonu layık olduğu hizmetlere kavuşturmak için çalıştık, çalışıyoruz. Herkesin hayat kalitesi yükselmiştir" şeklinde konuştu.





Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:





Muhalefetin çapsızlığını her alanda görüyoruz. Biz ülkemizi SİHA, TİHA, tanklarla, topuyla, uçağıyla, her alanda öne çekmeye çalışırız karşı çıkarlar. Biz ülkemizin dört bir yanını otoyollarla, tünellerle donatırız. Karşı çıkarlar.





Kanal İstanbul projesindeki tartışmaları takip ediyorsunuz. Bu tartışmaların aynısı Cumhuriyet tarihi boyunca ülkemize kazandırılan her hizmette yaşanmıştır. GAP'tan Keban Barajı'na, köprülerden üniversitelere, sanayi tesislerine kadar aklınıza gelecek her yatırımın karşısına ilk defa CHP çıkmıştır.





Hiçbir yerden sinyal almadan, sırtımızı başka herhangi bir odağa dayamadan ülkemizi bugünlere getirdik, inşallah daha iyi yerlere de taşıyacağız.





Sakarya'ya bin yataklı şehir hastanesi açacaklarını dile getiren Erdoğan, "Biz kim için varız. Halkımız için varız. Tüm vergiler neden alınıyor. Halkımız için... Hatırlarsanız şehir hastanelerinin yatırım ve işletmesinin önüne geçmek için her yola başvurmuşlardı. Neden yapıyorlar dediler, biz de halkımız daha huzurlu hizmet alsın diye dedik. Salgın döneminde bu hastaneler can simidimiz olmuştur. Şimdi bir müjde veriyorum. İnşallah çok yakında Sakarya'mıza da 1000 yataklı şehir hastanesi kazandırıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.