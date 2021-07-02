Samanyolu Haber /Dünya / Papa komşu Yunanistan'a geliyor /02 Temmuz 2021 19:33

Papa komşu Yunanistan'a geliyor

Katolik Kilisesi’nin lideri Papa Francis Yunan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu’nun davetlisi olarak Eylül ayında komşu Yunanistan'a geliyor.

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Geçtiğimiz yıl AKP hükümetinin Ayasofya’yı camiye dönüştürmesi sonrasında Papa Francis ile Yunan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmiş ve Sakellaropulu, Papa Francis’i Yunanistan’a davet etmişti.

Yunan Cumhurbaşkanının davetini kabul eden Papa pandemi şartları müsaade ederse geleceğini belirtmişti.

Söz konusu ziyaretin Eylül ayında gerçekleşeceği belirtilirken, ziyaretle ilgili Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Başpiskopos İeronimos’a bilgi verdiği kaydedildi.

Papa Francis daha önce de 2016 yılında, Yunanistan Kilisesi Başpiskopos İeronomos eşliğinde Türkiye sınırında bulunan Lesvos /Midilli) adasındaki mülteci kampına bir ziyaret gerçekleştirmişti. Papa geçtiğimiz Mart ayında da Irak'ı ziyaret etmişti.
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