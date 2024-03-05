Samanyolu Haber /Gündem / Bülent Arınç Manisa'yı karıştırdı; YRP İl Sorumlusu'ndan sert tepki: Size kaybettireceğim /05 Mart 2024 01:24

Bülent Arınç Manisa'yı karıştırdı; YRP İl Sorumlusu'ndan sert tepki: Size kaybettireceğim

Yeniden Refah Partisi'nin Manisa Yunusemre Mehmet Ali Avcul'un çekilmesi parti içinde krize yol açtı. Manisa İl Sorumlusu Burhan Yıldırım, Avcul ve Bülent Arınç'ı hedef alan açıklamasında "ben size hem Yunusemre'yi hem Şehzadeler'i hem de Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni kaybettireceğim" dedi.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Yeniden Refah Partisi'nin Manisa Yunusemre'deki adayının çekilmesinin ardından partinin Manisa İl Sorumlu Burhan Yıldırım, tepkisini dile getirdi.

Yeniden Refah Partisi'nin Manisa Yunusemre adayı Mehmet Ali Avcul dün çekildiğini açıklamış, AKP MKYK üyesi Bülent Arınç da bu haberi duyurmuştu.

Yıldırım, Arınç'ın açıklamalarına ve Avcul'a ağır sözlerle tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yıldırım, "Eyy Bülent Arınç bu yanındaki kanı bozuğa iyi bak bu kanı bozuğun kim olduğunu çok iyi biliyorsun herkes sütünün hükmünü icra eder. Sende oda sütünüzün hükmünü islediniz. Şimdi sizin ikinize Yeniden Refah Partisi Manisa il sorumlusu olarak söz veriyorum siz bu oyunu Yunusemre ilçesi için oynadınız ama ben size hem Yunusemre'yi hem Şehzadeleri hem de Manisa büyükşehir Belediyesi'ni kaybetirecegim. 31 Mart ta 1+1 in her zaman 2 yapmayacağını yaşayarak öğrenmiş olacaksınız" dedi.
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