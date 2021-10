Bülent Arınç'tan yeni 'soros' açıklaması

Eski TBMM Başkanı ve eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ın bir yıl önce katıldığı bir programda söylediği sözler, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tutuklu iş insanı Osman Kavala’ya yönelik 'Sorosçu' ithamlarının ardından yeniden gündeme geldi.





Arınç katıldığı programda, “O zaman baş tacı ettiğimiz şu anda da bir yerlerde başı olan bir insanın ‘vay Sorosçu’ diyerek bir kısım insanların suçlanması yanlış. Kendimize bir saygımız olmalı” demişti.





Programın tekrar gündeme gelmesinin ardından Arınç, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı.





'BU KONUNUN TEK MUHATABI BEN DEĞİLİM'





Programın bir yıl önce kaydedildiğini hatırlatan Arınç, açıklamasında sarf ettiği ifadelerin hiç kimseye cevap mahiyeti taşımadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:





- Programın yayınlandığı dönemde gündem olmayan bu ifadelerin bugün kasıtlı olarak kamuoyuna yeniden servis edilmesi manidardır. Ne kimseyi suçlama ne de kimseyi aklama çabası içerisindeyim. Sadece bir yaşanmışlığı aktardım. O programda da ifade ettiğim gibi iktidarımızın ilk döneminde TESEV’in yaptığı araştırmaları göz önünde bulundurur; temsilcileri ile görüşür, fikirlerini de muteber olarak değerlendirirdik.





- Nitekim Açık Toplum Enstitüsü’nün o dönemki Danışma Kurulu Başkanı Can Paker de programın ardından bana gönderdiği bir mesaj ile kendisi ve kurumu hakkında sarf ettiğim cümleleri onaylamış ve bana teşekkür etmiştir. Tüm bunlar bir kenara, bu konunun tek muhatabı ben değilim. O dönem ortaya koyduğumuz politikaların karar vericileri ve uygulayıcıları olarak tüm çalışma arkadaşlarım da bu durumun şahididir.”





NE OLMUŞTU?





Bülent Arınç’ın TV5 kanalında geçen yıl katıldığı bir programda ifade ettiği sözler, yeniden gündeme geldi. Arınç, Ankara Bürosu adlı programda, “Soros o zaman baş tacımızdı. Bir kısım insanların ‘Sorosçu’ diye suçlanması yanlış. Kendimize saygımız olmalı” değerlendirmesinde bulunmuştu.





Arınç programda, Soros'un kurucusu olduğu Açık Toplum Vakfı’nın 2002’dedeki Türkiye Danışma Kurulu Başkanı olan Nafiz Can Paker ile birçok görüşmeler yapıldığını dile getiriyor ve o dönemde ‘Paker’in araştırmalarını done olarak kullandıklarını’ belirtiyor. Bülent Arınç ayrıca, “Can Paker bana 5 defa gelmiştir, Soros o zaman baş tacı ettiğimiz, şu an da baş tacı olan yerlerde. İnsanların vay Sorosçu diye suçlanması yanlış. Kendimize saygımız olmalı. Mesela ben hükümetteyken yaptığımız her şeyi savunurum, bugün de savunurum. Neden? Çünkü bunu beraber yaptık; inanarak yaptık” ifadelerini kullanıyor.