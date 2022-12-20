Samanyolu Haber /Gündem / Bülent Keneş’i asıl isteyen kim? /20 Aralık 2022 11:14

Bülent Keneş’i asıl isteyen kim?

Dün HaberTürk’te ilginç bir röportaj vardı. Dış Politika Analisti olarak tanıtılan Gülru Gezer, İsveç mahkemesinin, gazeteci Bülent Keneş kararını yorumluyordu. Gülru Gezer öyle bir konuşuyor ki, bir analistten ziyade, Bülent Keneş’i zorla getirmek isteyen ekibin amiri gibiydi adeta. Hatta Erdoğan’a akıl veren kişi üslubuyla konuşuyordu.

Bülent Keneş’i asıl isteyen kim? Gülru Gezer kim ve ne yapmak istiyor?

SAMANYOLUHABER.COM - ÖZEL HABER

Analist Gezer’in bazı sözleri, “Bizim hem Finlandiya’dan hem İsveç’ten temel bazı beklentilerimiz var. Üçlü mutabakatı ilk okuduğumda, orda bir cümle var, diyorki ‘Avrupa iade sözleşmesiyle uyumlu olarak Türkiye’nin iadesini talep ettiği kişiler  kapsamlı şekilde incelenecek, ve süratli şekilde işlemler ele alınacaktır’ diyor. Ben onu gördüğüm an, dedim tamam. Bu Avrupa şade sözleşmesini bir bahane olarak kullanacak, bizim iade taleplerimizi yokuşa sürecekler. Oyalıyorlarsa biz veto etmeye (NATO üyeliği) devam ederiz. Cumhurbaşkanımız bundan bir ay evvel, bir basın toplantısında ismen zikrediyor bakın bu ‘teröristi’. Senin şimdi bir aylık sürecin var (İsveç’in NATO üyeliği). Sen madem üye olmak istiyorsun ve bunu herşeyin önünde tutuyorsun, bu senin ulusal güvenliğinle alkalı bir şey. Bunun üzerine böyle bir kararı ben çok merak ediyorum İsveç tarafı nasıl izah edecek.”

Analist Gezer’in öfkesi ve siniri olduğu gibi yansımış kameralara. Yorum ve analizden ziyade hesap sorma ve tehdit var… “Sen madem üye olmak istiyorsun” diyerek aba altından sopa gösteriyor bağımsız bir ülkeye…

Gülru Gezer genç yaşta Los Angeles Başkonsolosluğu yapmış. Oradaki röportajda da ilginç bir cümle sarf ediyor. Ailemin Dışişleri Bakanlığında üçüncü nesilim. Ailemiz 1960 yılından beri Dışişleri Bakanlığında.

Gülru Gezer’in, gazeteci Bülent Keneş’in Türkiye’ye iadesi konusunda, kameralara yansıyan hırsı ve öfkesi akıllara, Bülent Keneş’i asıl kim istiyor sorusunu getiriyor…

Hiçbir suça bulaşmamış. Yabancı Elçilerin, Konsolosların, Misyon şeflerinin okuduğu Türkiye’nin en çok satan İngilizce gazetesinin gene yayın yönetmeni Bülent Keneş takdir edilmesi ve sahip çıkılması gerekirken üç nesildir Dışişleri Bakanlığında olan Gezer ailesinin bu öfkesinin sebebi ne?
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bülent Keneş’i asıl isteyen kim? Sonraki Haber >>

Bülent Keneş’i asıl isteyen kim? Gülru Gezer kim ve ne yapmak istiyor?

Bülent Keneş’i asıl isteyen kim? Gülru Gezer kim ve ne yapmak istiyor?

Polislerin HDP’li Encü’ye tokat görüntüsünü silme ‘telaşı’

Polislerin HDP’li Encü’ye tokat görüntüsünü silme ‘telaşı’

Kira artışından şikayet eden esnafa bakın ne dedi!

Kira artışından şikayet eden esnafa bakın ne dedi!

Alman ordusunda şimdi de Puma skandalı

Alman ordusunda şimdi de Puma skandalı

Ev kamerasına yansıyan deprem anı

Ev kamerasına yansıyan deprem anı

'Karar onaylanırsa İmamoğlu’nu açığa alırım'

'Karar onaylanırsa İmamoğlu’nu açığa alırım'

Macron Katar'da tribündeydi

Macron Katar'da tribündeydi

Polis, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye tokat attı

Polis, HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye tokat attı

2023 öncesi Sarp sınır kapısında

2023 öncesi Sarp sınır kapısında

Avukat Salim Şen, efsane videoyu hatırlatıp yine sordu

Avukat Salim Şen, efsane videoyu hatırlatıp yine sordu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:24:19