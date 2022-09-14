Samanyolu Haber /Politika / 'Bunların tamamı safsata' /14 Eylül 2022 10:12

'Bunların tamamı safsata'

Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Sakarya'da düzenlenen grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, altılı masa hakkında eleştirileri de yanıtladı.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu; CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu altılı masanın HDP ile kamuoyuna açıklanmayan bir birliktelik kurdukları yönünde iddialara yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, "Altı partinin liderleri demokrasi, Türkiye’nin huzuru, Türkiye’nin üretmesi gerektiği konusunda anlaştık. Türkiye’de devletinde liyakatin ve adaletin olması gerektiği konusunda anlaştık. Her birimiz tek tek Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bozulan çarklarını yeniden onaracağız. O çarklar zamanı doğru gösteren bir saat gibi çalışacak. ‘Altında başka parti var mı?’ diye sorarlar… Bunların tamamı açık ve net söylüyorum safsata" ifadelerini kullandı.
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