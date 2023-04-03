Samanyolu Haber /Gündem / Kuzu-Zindaşti ilişkisinin kilit ismi silahlı saldırıya uğradı /03 Nisan 2023 13:36

Kuzu-Zindaşti ilişkisinin kilit ismi silahlı saldırıya uğradı

Uyuşturucu baronu Zindaşti'nin ifadelerinde de adı geçen Aliye Uzun, İstanbul Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradı .Yaralanan Uzun, Zindaşti ve Burhan Kuzu ile birlikte aynı karede çekilmiş fotoğrafları ile de gündeme gelmişti.

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İstanbul’da 7 yıl önce uyuşturucu baronu Naji Şerifi Zindaşti ile Ömer Erdal Akkartal arasında yaşanan silahlı çatışmanın soruşturmasında adı geçen turizmci Aliye Uzun silahlı saldırıya uğradı. 

Uzun’un Zindaşti ve Burhan Kuzu ile birlikte aynı karede çekilmiş fotoğrafları da gündem olmuştu.

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Zindaşti’nin ifadelerinde adı geöen Aliye Uzun, İstanbul Kadıköy’ün Bağdat Caddesi’nde silahlı saldırıya uğradı.

Uzun’a, Suadiye’de yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi tarafından silahla ateş edildi.

Saldırıdan kaçmaya çalışan Uzun, diz kapağından vuruldu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Aliye Uzun’un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SARIYER’DEKİ ÇATIŞMADA DA ADI GEÇMİŞTİ
Polis olayla ilgili çalışma yaparken Aliye Uzun’un ismi 2016’da uyuşturucu baronu Naji Şerifi Zindaşti ile Ömer Erdal Kartal adlı kişiyle Sarıyer’de yaşanan silahlı çatışmanın soruşturmasında yer almıştı. Hiç kimsenin yaralanmadığı silahlı çatışma sonrası gözaltına alınan Zindaşti’nin verdiği ifade de Aliye Uzun ismi geçmişti. Bu soruşturma kapsamında da Uzun’un ifadesi alınmıştı.

NE OLMUŞTU?
Aliye Uzun, Zindaşti ve Burhan Kuzu ile çekilen fotoğraflarla gündeme gelmişti. Zindaşti'yle bir dönem 'flörtleştiklerini' anlatan Aliye Uzun'un iktidarın önde gelen isimleriyle olan yakın ilişkileri de dikkat çekmişti.

Zindaşti ve Kuzu'yu tanıştırdığını belirten Uzun, “Bu şahsın ülkemize yatırım yapacağını düşündüğüm için Burhan hoca ile tanıştırdım. Daha sonra bu adamın yasa dışı işlerinin olduğunu öğrendikten sonra görüşmeyi kestim” demişti. 

Zindaşti'den kendisini tehdit ettiği için şikayetçi olduğunu söyleyen Uzun, “Zindaşti'yi ilk deşifre eden kişi benim” ifadelerini kullanmıştı.
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