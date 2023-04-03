Emekli Büyükelçi Naci Koru: Ortak liste çıkarmayan ittifaklar sonuca katlanacak

Emekli Büyükelçi Naci Koru, yeni seçim yasasının ittifak partilerinin ayrı liste ya da ortak liste çıkarmasının sonucu belirleyecek önemde olduğunu belirterek, "Temel bir tespitle başlayalım: Geçen yıl Seçim Yasası'nda yapılan değişiklik, eğimli arazide demokratik olmayan bir seçim ortamı ortaya çıkardı . Ana mesajı şu: “Siyasal kimliklerinizi kenara bırakıp listelerinizi birleştirmezseniz, seçimde kaybedeceksiniz" diye yazdı.





İttifaklardaki tüm partilerin listeler konusunda ikilem yaşadığını kaydeden Koru, "Sürprizlerle karşılaşacağımızı düşünüyorum. Umarım ittifak temsilcileri YSK kapısında rakiplerinin stratejilerini gördüklerinde hayal kırıklıkları yaşamazlar. Bilmem, yeniden hatırlatmaya gerek var mı, köprüden önceki son çıkışın önündeyiz; son pişmanlık fayda etmeyebilir" ifadelerini kullandı.