Burkina Faso'da saldırı: 44 kişi öldü

Burkina Faso'nun kuzeyinde düzenlenen saldırıda 44 kişi hayatını kaybetti. Yerel basında çıkan haberlere göre, kimliği belirsiz silahlı kişiler, ülkenin Sahel bölgesinde yer alan Kourakou ve Tondobi köylerine saldırdı. AA'nın aktardığına göre, saldırıyı üstlenen olmadı.







Gazete Duvar'da yer alan habere göre komşu ülke Mali'deki El Kaide ve IŞİD bağlantılı gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor. Hükümet verilerine göre, saldırılarda 2015'ten Aralık 2021'e kadar 600'ü güvenlik gücü 2 bin kişi yaşamını yitirdi, 2 milyon kişi evlerini terk etti.