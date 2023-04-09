Cumhur İttifakı'na desteğini açıklayan DSP'de istifa rüzgarı sürüyor

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı’nı destekleyeceklerini açıkladı. Duruma tepki gösteren genel başkan yardımcıları Onur İste, Selçuk Karakülçe ve Dilara Tambova görevlerinden istifa etti.







Aksakal’ın ittifak kararını parti meclisine getirmeden alması partililerce eleştirildi. Cumhuriyet’in sorularını yanıtlayan İste, “2010 referandumunda ‘hayır’ dedik. 2017 referandumunda da ‘hayır’ dedik, parlamenter sistemi savunduk. Fikirlerimiz değişmedi” dedi.





‘DSP’nin yeri Millet İttifakı olmalıydı’ diyen İste şöyle konuştu: “Bu DSP’nin yapabileceği bir tercih değildi. Çünkü ev sahiplerinin sizi davet etmesi gerekir. Bu büyük yanlışa imza atan arkadaşlarımın bu karar düşme nedenlerinin Millet İttifakı’ndan bir teklif gelmemesi olduğunu düşünüyorum.”





‘OYUM KILIÇDAROĞLU’NA’



Bir partinin Meclis’te kendi fikirlerini savunmasının önemine dikkat çeken İste, “Millet İttifakı’nda DSP kendisi gibi davranabilir. Cumhur İttifakı ise tekçi ve sert bir yapı. DSP seçmenini demokratik solcu gibi davranmasını engelleyecek. Meclis’te ideolojinizden vazgeçerek partiyi temsil ettirmenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum. DSP tek başına girseydi bile, daha mantıklı bir çözüm olurdu” dedi.





DSP seçmeninin Cumhur İttifakı’na oy vermeyeceğini düşündüğünü belirten İste, “Bir oyum var, onu da Kemal Kılıçdaroğlu lehine kullanacağım” dedi.