Destici'den tartışılacak sözler: 'Kağıt üstünde Millet İttifakı daha avantajlı ama...'

Siyasi partilerin 14 Mayıs seçimlerine katılacakları milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etmeleri için belirlenen süre bugün saat 17.00'de dolacak.







AKP, MHP, Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, ittifak çatısı altında, ayrı listelerle seçime gireceğini açıkladı. MHP, geçen günlerde 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.







Cumhur İttifakı'nın ortaklarından BBP lideri Destici, TV100'de yayınlanan Talat Atilla ile Tamer Korkmaz'ın sunduğu Memleket programına konuk oldu. "Ortak listeyi neden kabul etmediniz?" sorusuna Destici, itiraf niteliğinde bir yanıt verdi.





Destici, "Karşı ittifak bunu gerçekleştiriyor. DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat CHP listesinden, bazı seçim çevrelerinde ise İYİ Parti ile ortak listeden girme çalışmaları CHP-İYİ Parti Genel Merkezleri'nde sürüyor. Kağıt üstünde o zaman onlar daha avantajlı olacak gibi gözüküyor ama seçimde yüzde 50’yi geçtiğimizde Meclis’te çoğunluğu elde edeceğiz. Belki AK Parti'nin tek başına sayısı buna yetmeyebilir ama Milliyetçi Hareket Parti'mizin, Büyük Birlik Parti'mizin, Yeniden Refah Parti'mizin çıkaracağı milletvekilleriyle yine 300'ün üzerine geçileceğine inanıyorum. AK Parti, MHP kendi listeleriyle girmeyi tercih ettiler. Buna saygı duyuyorum. Bunun özel bir nedeni yok. Ben sadece matematik gerçeğini ortaya koydum" dedi.





"CUMHUR İTTİFAKI'NIN İÇİNDE DEĞİL"

Terör örgütü Hizbullah ile bağlantılı olduğu bilinen HÜDA PAR ise Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı almıştı. Destici HÜDA PAR'la ilgili şunları söyledi:





"HÜDA PAR sözcülerinden birkaç tanesinin ‘Hizbullah’ı terör örgütü olarak görmüyoruz’ demesi kabul edilebilir bir şey değil. Doğru olan HÜDA PAR yöneticilerinin ‘Terörü kabul etmiyoruz’ derken Hizbullah’ın da terör eylemlerini reddettiğini söylemesidir. HÜDA PAR, Cumhur İttifakı içerisinde değildir. Sadece Cumhur İttifakı’nda yer alan partilerimizin listelerinden birkaç isim aday gösterilmiştir."