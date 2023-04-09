Kulisler kaynıyor: Erdoğan 3 bakanı liste dışı bıraktı

Siyasi partilerin 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacakları milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etmeleri için belirlenen süre bugün (9 Nisan) saat 17.00'de dolacak. Tüm bakanları deprem bölgesinden milletvekili adayı yapacağını söyleyen AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üç bakanı liste dışında bıraktı.







Erdoğan, katıldığı bir canlı yayında şunları söylemişti:





“Kabindeki 17 isim milletvekili adayı olacak. Yardımcım Fuat Oktay Ankara’dan aday olacak. 17 kabine üyemin hemen hemen her birine değişik illerde görevler vereceğiz, onları büyükşehirlerden aday yapmayı belirledik.”





3 DÖNEM KURALINA TAKILANLAR

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet'ten Ebru Karatosun ve Turan Yılmaz'ın haberine göre; Erdoğan’ın 3 dönem kuralını istisnasız uyguladığı belirtildi. AKP listesini bugün YSK’ye teslim edeceklerden biri, kendisi de üç döneme takılan Ali İhsan Yavuz. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AKP Grup Başkanvekilleri Bülent Turan, Mustafa Elitaş ile Yılmaz Tunç, AKP Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Nurettin Canikli, Vedat Demiröz ve AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin de 3 dönem kuralına takılan isimler arasında yer alıyor.





3 BAKAN LİSTE DIŞI

AKP listelerinde sürpriz isimler de yer aldı. Eski bakanlar Lütfi Elvan’ın Mersin’den, Faruk Çelik’in Artvin’den, Nihat Zeybekçi’nin ise Denizli’den ve Abdülhamit Gül’ün Gaziantep’ten aday gösterildiği ifade ediliyor. Tüm bakanların vekil listelerinde olacağı belirtilmişti. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Derya Yanık’ın aday gösterilmediği öğrenildi.