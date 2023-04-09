Samanyolu Haber /Gündem / Kulisler kaynıyor: Erdoğan 3 bakanı liste dışı bıraktı /09 Nisan 2023 10:00

Kulisler kaynıyor: Erdoğan 3 bakanı liste dışı bıraktı

YSK'ya teslim edilecek milletvekili aday listesi için süre bugün doluyor. Son saatler öncesinde AKP'de 3 bakanın milletvekili aday listesinin dışında bırakıldığı iddia ediliyor.

SHABER3.COM

Siyasi partilerin 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacakları milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etmeleri için belirlenen süre bugün (9 Nisan) saat 17.00'de dolacak. Tüm bakanları deprem bölgesinden milletvekili adayı yapacağını söyleyen AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üç bakanı liste dışında bıraktı.

Erdoğan, katıldığı bir canlı yayında şunları söylemişti:

“Kabindeki 17 isim milletvekili adayı olacak. Yardımcım Fuat Oktay Ankara’dan aday olacak. 17 kabine üyemin hemen hemen her birine değişik illerde görevler vereceğiz, onları büyükşehirlerden aday yapmayı belirledik.”

3 DÖNEM KURALINA TAKILANLAR
İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet'ten Ebru Karatosun ve Turan Yılmaz'ın haberine göre; Erdoğan’ın 3 dönem kuralını istisnasız uyguladığı belirtildi. AKP listesini bugün YSK’ye teslim edeceklerden biri, kendisi de üç döneme takılan Ali İhsan Yavuz. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AKP Grup Başkanvekilleri Bülent Turan, Mustafa Elitaş ile Yılmaz Tunç, AKP Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Nurettin Canikli, Vedat Demiröz ve AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin de 3 dönem kuralına takılan isimler arasında yer alıyor.

3 BAKAN LİSTE DIŞI
AKP listelerinde sürpriz isimler de yer aldı. Eski bakanlar Lütfi Elvan’ın Mersin’den, Faruk Çelik’in Artvin’den, Nihat Zeybekçi’nin ise Denizli’den ve Abdülhamit Gül’ün Gaziantep’ten aday gösterildiği ifade ediliyor. Tüm bakanların vekil listelerinde olacağı belirtilmişti. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Derya Yanık’ın aday gösterilmediği öğrenildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kulisler kaynıyor: Erdoğan 3 bakanı liste dışı bıraktı Sonraki Haber >>

Yandaş gazeteler, masum bir kadını hedef gösterdi!

Yandaş gazeteler, masum bir kadını hedef gösterdi!

Tel Aviv sokaklarında şiddet dinmiyor: 1 turist öldürüldü, 5'i de yaralandı

Tel Aviv sokaklarında şiddet dinmiyor: 1 turist öldürüldü, 5'i de yaralandı

Barış ve Diyalog ödülleri sahiplerini buldu

Barış ve Diyalog ödülleri sahiplerini buldu

İftar Zamanı'na Cemil Tokpınar konuk oldu

İftar Zamanı'na Cemil Tokpınar konuk oldu

İşte Kılıçdaroğlu'nun engellenen iki reklam filmi

İşte Kılıçdaroğlu'nun engellenen iki reklam filmi

“Erdoğan sayesinde” dedi, mahkemelik oldu..

“Erdoğan sayesinde” dedi, mahkemelik oldu..

Cevheri Güven yayınladı; İşte AKP’yi kapattıracak belgeler ve ses kayıtları!

Cevheri Güven yayınladı; İşte AKP’yi kapattıracak belgeler ve ses kayıtları!

Hak arayışı Meclis’te

Hak arayışı Meclis’te

‘Bay Kemal sorulmayacak sorular kanunu çıkaracak’

‘Bay Kemal sorulmayacak sorular kanunu çıkaracak’

Konya'da çiftçiden Bakan Nebati'ye tepki

Konya'da çiftçiden Bakan Nebati'ye tepki
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:28:14