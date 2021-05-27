Samanyolu Haber /Dünya / Bürokratik kaos: Almanya'da 200 sayfalık başvuru evrakı emekliyi bezdirmiş /27 Mayıs 2021 10:59

Bürokratik kaos: Almanya'da 200 sayfalık başvuru evrakı emekliyi bezdirmiş

Almanya’da Münih merkezli ekonomi enstitüsü İFO tarafından yapılan bir araştırmaya göre, emekli maaşları yetersiz olan binlerce emeklinin sosyal yardım alma hakkı olmalarına rağmen, başvuru işlemlerinin aşırı karmaşık olmasından dolayı yardım talebinde bulunamadıkları belirlendi.

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Araştırmaya göre oldukça zor ve karışık işlemler nedeniyle vatandaşların başvuru yapamadıkları ve bu nedenle ‘Temel sigorta’ denilen sosyal yardım amaçlı ayrılan 10 milyar euroya yakın ödeneğin devlet kasasında kaldığı belirtildi. 
Hürriyet'te yer alan haberde konuyla ilgili açıklamada bulunan araştırma başkanı Profesör Andreas Peichl, “Başvuru formları sanki insanları ürkütmek için özel hazırlanmış gibi, oldukça zor ve karmaşık. Bir emeklinin anlayıp doldurması oldukça zor. Sistemin basitleştirilmesi gerekir” dedi.

BAŞVURU FORMLARI 200 SAYFA

Başvuru formlarının 200 sayfadan oluştuğuna dikkat çeken Peichl, emeklilerden 175 ayrı soru kataloğuna cevap vermesinin beklendiğini vurgulayarak, acilen reforma ihtiyaç olduğunu söyledi. Bild gazetesinde yer alan habere göre 2019 yılı itibarıyla yaklaşık 500 bin emeklinin ‘temel sigorta’ hakkından yararlandığı, başvuru işlemlerinin basitleştirilerek, anlaşılır hale getirilmesi durumunda 500 bin kişinin daha yardımlardan istifade edilebileceği ifade edildi.
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