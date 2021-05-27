Samanyolu Haber /Gündem / Altay, 18 yıl sonra Süper Lig’e döndü /27 Mayıs 2021 10:52

Altay, 18 yıl sonra Süper Lig’e döndü

TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselen son takım İzmir ekibi Altay oldu. Altınordu’yu 89. dakikada bulduğu golle 1-0 yenen Altay, böylelikle 18 yıl aradan sonra Süper Lig’e dönmüş oldu.

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Spor Toto 1. Lig play-off yarı finalinde İstanbulspor’u eleyen Altay ile Yılport Samsunspor’u geçen Altınordu, finalde Süper Lig’e çıkan son takımı belirlemek için karşı karşıya geldi. İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

İkinci yarı da orta saha mücadelesi şeklinde geçerken kontrollü oynayan takımlar pozisyon üretmekte zorlandı. Uzun süre takımların eşitliği bozamadığı müsabakanın 89. dakikasında Altay’dan gol kralı Marco Filipe Lopes Paixao sahneye çıktı. Portekizli futbolcu, son dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca İzmir’in siyah-beyazlı takımı, sahadan 1-0 galip ayrılarak Spor Toto 1. Lig’de normal sezonu ilk 2’de bitirerek doğrudan Süper Lig’e yükselen Adana Demirspor ile GZT Giresunspor’un ardından üçüncü ve son takım oldu. Altay, 2020-2021 sezonunda da son 2 maçta göreve gelen Mustafa Denizli yönetiminde 4. kez Süper Lig’e çıkma sevinci de yaşamış oldu.

Altınordu’yu mağlup ederek mutlu sona ulaşan Altay, 18 yıl sonra Süper Lig’e döndü. En son 2002-2003 sezonunda Süper Lig’de yer alan siyah-beyazlı ekip, 6. kez mücadele ettiği play-off’ta ilk kez Süper Lig vizesi aldı.
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