Samanyolu Haber /Gündem / Türk İlaç, Rus aşısı üretmek için anlaşmaya vardı /27 Mayıs 2021 10:40

Türk İlaç, Rus aşısı üretmek için anlaşmaya vardı

Türk İlaç, Rusya'da Covid-19'a karşı geliştirilen CoviVac isimli aşısının Türkiye'de üretimi için mutabakat anlaşması imzaladı.

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Bloomberht'de yer alan habere göre; Sputnik V aşısının ardından bir diğer Rus aşısı CoviVac'ın da Türkiye'de üretimi için anlaşma sağlandı.

Türk İlaç'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre inaktif Covid 19 aşısı CoviVac için Rusya'da yapılan görüşmeler neticesinde; International Research Institute for advance Systems (IRIAS) ile aşının Türkiye'de üretilmesi, ruhsatlandırılması ve dağıtımı için yapılacak olan final anlaşmanın temel esaslarını içeren mutabakat anlaşması imzalandı.

Rusya'da Sputnik V'den sonra EpiVacCorona ve CoviVac aşıları geliştirilmişti.

Rus aşısı Sputnik V acil kullanım onayı almıştı

Daha önce Türkiye'de Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verilirken Türkiye ile Rusya arasında Sputnik V koronavirüs aşısının Türkiye'de üretilmesine yönelik anlaşma sağlanmıştı.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, yazılı açıklamasında Türk Viscoran İlaç’ın aşının yerlileştirilmesi çalışmaları yürüttüğünü ve önümüzdeki aylarda birçok tesiste aşıyı üretmeyi hedeflediğini açıkladı.

Viscoran İlaç, diğer Türk ilaç üreticileriyle de ortaklıklar kurulmasında yardımcı olacak.

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