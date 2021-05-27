Acıya dayanan Korona'ya daha az yakalanıyor

İngiltere’de Louisiana Sinüs ve Burun Uzmanları Merkezinden araştırmacılar, tat alma duygusu ile Covid-19 arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla 2 bin kişiyi inceledi.







Çalışmada, acı tatları algılamayanlar, acıya karşı duyarlılar ve ortalama tat alanlar olarak üç gruba ayrılan katılımcılara Covid-19 testi yapıldı.





Çalışma sonucunda acı tatları algılamayan kişilerin, acı tatlara duyarlı kişilere kıyasla virüse yakalanma riskinin yüksek olduğu belirlendi.





Bilim insanları, acı tatlara duyarlı bireylerin daha fazla nitrik oksit üretebileceğini ve bunun da herhangi bir koronavirüs partikülüne zarar verebileceğini öne sürdü.





Araştırma kapsamında acı tatlara duyarlı kişilerin virüs nedeniyle hastaneye yatırılma ihtimalinin de daha düşük olduğu belirtildi.





Çalışmanın ayrıntıları Jama Network Open dergisinde yayımlandı.