Samanyolu Haber /Gündem / Burundi Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti /09 Haziran 2020 19:12

Burundi Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti

Burundi'nin 55 yaşındaki Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza, voleybol oynadıktan rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Nkurunziza, dün kalp krizi nedeniyle öldü.

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Burundi Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.Hükümetten yapılan açıklamada, 55 yaşındaki Nkurunziza'nın cumartesi günü voleybol oynadıktan sonra gece rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Cinquantenaire Hastanesi'nde tedavi gören ve pazar günü iyi olduğu bildirilen Cumhurbaşkanı'nın dün geçirdiği kalp krizi sonrası tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Nkurunziza'nın ailesine ve tüm Burundi halkına başsağlığı dilenen açıklamada, ülkede 7 günlük yas ilan edildiği, bu süre boyunca bayrakların yarıya indirileceği aktarıldı.

ÜÇÜNCÜ DÖNEMİ ÜLKEYİ SİYASİ KRİZE SÜRÜKLEMİŞTİ

Ülkenin eski başkenti Bujumbura'da, ailenin yedi çocuğundan biri olarak 18 Aralık 1964'te dünyaya gelen Nkurunziza, Burundi Üniversitesinde Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nde okudu.

Baba tarafından Hutu, anne tarafından Tutsi olan Nkurunziza, 1993'te Hutu kökenli Devlet Başkanı Melchior Ndadaye'nin öldürülmesi sonucu Hutu ve Tutsi etnik grupları arasında iç savaşın başlamasına tanıklık etti.

Nkurunziza, 1995'te Demokrasiyi Savunma Ulusal Konseyi ve Demokrasi Savunma Kuvvetleri'ne (CNDD-FDD) asker olarak katıldı, 2001'de partinin genel başkanlığına seçildi.

Cumhurbaşkanlığı görevine 2005'te parlamento tarafından seçilerek gelen Nkurunziza, 2010’daki seçimleri de kazanarak görevini sürdürdü.

Nkurunziza, iç savaş taraflarınca imzalanan Aruşa Barış Anlaşması’ndan yer alan “devlet başkanının yalnız iki kez seçilebileceğine” ilişkin maddeye rağmen 2015’te üçüncü kez devlet başkanlığı için adaylığını açıklamıştı.

Muhalefetin Nkurunziza’nın adaylığına karşı çıkmasıyla patlak veren siyasi kriz, seçim öncesi ve sonrası ülke genelinde 1000’den fazla kişinin hayatını kaybettiği şiddet olaylarına yol açmıştı. Krizde en az 400 bin kişi de komşu ülkelere sığınmak zorunda kalmıştı.

Nkurunziza, 2005'ten bu yana sürdürdüğü cumhurbaşkanlığı görevini 20 Ağustos'ta, mayıs ayında düzenlenen seçimin galibi ve partisinin adayı, yakın arkadaşı General Evarise Ndayishimiye'ye devretmeye hazırlanıyordu.
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