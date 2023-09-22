Samanyolu Haber /Spor / Buse Tosun Çavuşoğlu dünya şampiyonu /22 Eylül 2023 00:30

Buse Tosun Çavuşoğlu dünya şampiyonu

Dünya Güreş Şampiyonası'nda Buse Tosun Çavuşoğlu, Moğol rakibi Delgerma Enkhsaikhanı tuş ederek yenerek altın madalya kazandı.

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Sırbistan’da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 68 kiloda mücadele eden milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, altın madalya kazandı.

Başkent Belgrad’da devam eden organizasyonda Buse, kadınlar 68 kilo finalinde Moğolistan’dan Delgermaa Enkhsaikhan ile karşılaştı. Müsabakayı tuşla kazanan milli güreşçi, kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğunu elde etti.

İlk maçında Moldovalı Irina Ringaci, son 16 turunda da Meksikalı Alejandra Rivera Arriaga’yı tuşla yenen Buse, çeyrek finalde Çek Adela Hanzlickova’yı 8-0 mağlup etmişti.

Buse, dünya şampiyonalarında daha önce 2 bronz madalya almıştı. Buse Tosun Çavuşoğlu ayrıca Yasemin Adar Yiğit’ten sonra dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın güreşçi oldu.

Japon Ami Ishii ile yaptığı yarı final karşılaşmasını teknik üstünlükle kazanan milli sporcu, adını finale yazdırarak 2024 Paris Olimpiyatları’na kota almıştı.
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